



"Соответствующие решения подготовлены, внесены и в самое ближайшее время, я думаю, будут приняты на самом высоком уровне", - сказал Петришенко, пишет interfax.by.





"Сейчас участников войны насчитывается более 3 тыс. 400. Лиц, которые приравнены к ним (это малолетние узники, лица, которые стали инвалидами в результате ранения, контузии, блокадники), – чуть больше 11 тыс.", - отметил вице-премьер.





"Помощь со стороны государства – это повышенное пенсионное обеспечение. Это ежемесячная надбавка к пенсии этим лицам, это бесплатная медицина и проезд в общественном транспорте, санаторно-курортное лечение, льготы по оплате жилья, оказание содействия со стороны государства по доставке продуктов питания, если ветеран войны не может передвигаться. Оказывается разовая помощь к 9 мая", - заявил он.





Последнюю теперь хотят закрепить, как ежегодную, сказал Петришенко.





В этом году помощь была выплачена 15,27 тыс. ветеранов, добавил вице-премьер.





"Ежегодно направляем порядка Br100 млн для того, чтобы реализовать увеличенное пенсионное обеспечение. Чтобы обеспечить оказание медицинских льгот, санаторно-курортного лечения – это еще порядка Br6 млн", - отметил он.





В этом году в преддверии Дня Победы представители Минтруда и соцзащиты заявили, что матпомощи ветеранам к 9 мая не будет. Позже глава государства заявил, что помощь ветерана все-таки будет выделена, на что из бюджета выделили порядка Br65 млн.











