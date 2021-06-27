Мнение: к чему приведет затянувшееся падение биткоина

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Некоторые аналитики считают, что недавний обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться на несколько месяцев. Эксперты говорят про два сценария дальнейшего развития событий: одни - о росте биткоина до 70 тыс. долларов и выше, другие - об очередном падении.





В комментарии Myfin.by свое мнение о ситуации на рынке криптовалют высказал Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь».





- На мой взгляд, в скором времени рынок криптовалют ждет разнонаправленая динамика курсов. В ближайшие недели биткоин будет колебаться в цене от 25 до 45 тысяч долларов. На фоне новостей из Китая, коины не могут определиться с вектором движения своей стоимости.

Добавляют оптимизма новости из Сальвадора, Парагвая и Танзании. Тенденции, появившиеся в этих странах, будут распространяться и на другие государства с низким уровнем и активностью лоббирования своих интересов традиционными финансовыми институтами.





Все большее и большее количество стран будут присоединяться к лагерю криптоэнтузиастов.





Мы считаем, что в 2022 году страны уже начнут создавать уникальные цифровые юрисдикции с цифровым гражданством/резидентством, цифровыми финансовыми и социальными институтами, новой высокотехнологичной инфраструктурой. Технологической основой этих проектов будет блокчейн.





Такие решения со стороны государств породят еще большой интерес не только к различным цифровым активам, но и к самой технологии. Будут создаваться новые токены с различными целями и функционалом.





Скриншот с сайта Myfin.by





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