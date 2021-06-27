Минимальный размер принудительного сбора с должника с 15 июля составит 0,5 БВ
Минимальный размер принудительного сбора с должника с 15 июля 2021 года будет составлять 0,5 базовой величины.
С этой даты вступит в силу закон от 6 января 2021 года №90-З «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства». Об этом, пишет Myfin.by, сообщили в пресс-службе Минюста.
В Беларуси определили сумму минимального принудительного сбора с должника
фото: Myfin.by
В Минюсте отметили, что базовое правило определения размера принудительного сбора не изменится, однако будет установлен его минимальный предел вне зависимости от суммы задолженности по исполнительному документу.
Как и в настоящее время, размер принудительного сбора по общему правилу будет составлять 10% от суммы исполненного в пользу взыскателя требования или стоимости переданного имущества, однако его минимальный размер не может быть менее 0,5 базовой величины, действующей на момент вынесения постановления о взыскании (удержании) принудительного сбора, передает БЕЛТА.
12:22 27/06/2021
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