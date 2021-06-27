+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Израиле начали тестировать цифровой шекель

Центробанк Израиля провёл пилотные испытания национальной цифровой валюты (CBDC). Об этом сообщил заместитель управляющего ЦБ Эндрю Абир. Как он пояснил, вариант введения цифровой валюты ещё изучается, окончательного решения пока нет.


Экспериментальная израильская крипта была создана с использованием блокчейна Ethereum, пишет dev.by. Эксперимент включал пробную эмиссию токенов и их перевод на цифровые кошельки. 

Подобную технологию применяли в своих пилотных проектах и центробанки других стран — Австралии, Гонконга и Таиланда.

О необходимости ускорить подготовку к запуску монеты Банк Израиля говорил в мае. Как пояснил тогда регулятор, цифровая экономика и платежи сегодня развиваются стремительно.  
Источник: Инна Бондарович
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]