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Вклад иностранных инвесторов в капитал белорусских компаний сократился до до $2,87 млрд

Белстат сообщает, что общий объем зарубежных вкладов в уставные фонды предприятий с иностранными инвестициями, зарегистрированных в Беларуси, за 2020 год сократился на 8,2% — до $2,87 млрд.

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В тройку лидеров по созданию предприятий с иностранными инвестициями входят Россия (2315 компаний), Литва (545) и Кипр (438).

Кипр сохранил третье место по числу «дочек» в Беларуси, пишет officelife.media, хотя их количество за 2020 год сократилось на 13, до 438.

Кроме них, в нашей стране имеется еще сотня компаний с участием резидентов различных низконалоговых юрисдикций. Среди них 34 компании с участием резидентов Британских Виргинских островов, 9 — Сейшельских островов, 5 — Доминики, по 4 — Багамских островов и Белиза, по 3 — Гернси, Гибралтара, Джерси, Панамы, Каймановых и Маршалловых островов, по 2 — Андорры, Сент-Винсента и Гренадин, по 1 — Вануату, Сент-Китс и Невис. Так что офшоризация отечественной экономики остается заметной.

В десятку крупнейших стран — прямых инвесторов входят Россия ($595,6 млн), Кипр ($500,8 млн), Китай ($332,1 млн), Нидерланды ($305,7 млн), Германия ($155,8 млн), ОАЭ ($107,7 млн), Швейцария ($103,4 млн), Британские Виргинские острова ($98,3 млн), Великобритания ($74,4 млн) и Латвия ($64,7 млн).

Среди отраслей наиболее привлекательной для зарубежного капитала неизменно остается торговля (30,9% компаний), в меньшей степени — обрабатывающая промышленность (19,1%). На третьем месте — сегмент операций с недвижимым имуществом — 9,9%, который почти догнала сфера «информация и связь» — 9,8%. Далее идут такие сектора, как профессиональная, научная и техническая деятельность (5,9%), транспорт (5,5%), деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг (4,7%), услуги по временному проживанию и питанию (3,3%), строительство (3,2%).
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