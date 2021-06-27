+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Panasonic продала все свои акции в Tesla за 3,6 миллиарда долларов

Японский техногигант Panasonic продал свою часть акций автопроизводителя Tesla в финансовом году, который окончился 31 марта 2021-го. Доля корпорации в Tesla составляла $3,61 млрд, сообщает Reuters.



Таким образом, пишет finance.liga.net, техногигант пытается снизить свою зависимость от Tesla и привлечь денежные средства для инвестиций, отмечает агентство. Также продажа связана с диверсификацией цепочку поставок аккумуляторов со стороны Tesla. Сейчас Tesla – основной клиент в бизнесе panasonic по производству аккумуляторов для электрокаров.


Аналитик Ace Research Institute Хидеки Ясуда отметил, что Panasonic вовремя продал акции Tesla:

"Влияние криптоактивов могло привести к тому, что цена акций Tesla превысила их настоящую стоимость, что сделало это время подходящим для продажи", – заявил Ясуда.

Акции Panasonic сегодня закрылись на отметке $11,82 (+4,9%). Forbes отмечает, что корпорация – старейший поставщик батарей Tesla, который работал с компанией с его ранних дней.

Panasonic Corp – японская технологическая корпорация, основанная в 1918 году. Занимается производством оборудования для домов и офисов (бытовая техника, источники энергии, кондиционеры и отопительные устройства). Также производить электронику (в т.ч. для автомобилей), промышленные устройства и аккумуляторы. В управлении Panasonic – 523 компании. Чистые продажи за 2020 фискальный год – 6,7 трлн йен ($60,4 млрд). Штат – 243 540 сотрудников.
В 2010 году Panasonic купила акций Tesla на $30 млн. К марту 2020-го, до сплита акций Tesla, эта доля стоила уже $730 млн и сейчас бы составила $4,6 млрд. В 2017 году компании начали массовое производство литий-ионных аккумуляторов для электрокаров. 15 апреля 2019-го руководитель Tesla Илон Маск написал в Twitter, что ограниченные производственные мощности Panasonic сдерживают производство седанов Tesla Model 3. Через год гендиректор Panasonic Кадзухиро Цуга заявил, что Маск – "гений, который бросает вызов здравому смыслу и может быть излишне оптимистичным".
Источник: Александр Мясищев
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]