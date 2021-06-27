Первым объектом строительства нового канала будет мост через него





По словам Эрдогана, пишет ВВС, стоимость проекта составит 15 млрд долларов, строительство займет шесть лет.





Первым будет построен мост через новый канал. Всего планируется построить шесть мостов. Канал пройдет к западу от Стамбула.





"Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул", который будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции и всему нашему народу", - заявил турецкий лидер на церемонии, которая транслировалась в его "Твиттере".





По замыслу турецких властей, новый канал должен будет разгрузить переполненный Босфор.





Однако критики проекта утверждают, что после ввода в эксплуатацию нового пролива на судоходство в нем могут не распространяться положения конвенции Монтрё о статусе турецких проливов Босфор и Дарданеллы, и транзит судов будет полностью под контролем турецкой стороны.





Кроме того, высказываются опасения, что строительство может иметь негативные экологические последствия.





Мост - первый из шести





Мост, первый камень в основание которого символически заложил Эрдоган, будет 1618 метров длиной, с главным пролетом в 440 метров, а высота башен-опор, на которые его подвесят, составит 196 метров.





По мосту будет проходить восьмиполосное шоссе - по четыре полосы в каждую сторону.





Всего через канал, который отрежет Стамбул от европейской части Турции, по планам будут построены шесть мостов.





Прорыть канал пропускной способностью в 185 судов в сутки и построить всю инфраструктуру вокруг него турецкие власти надеются удивительно быстро: уже к 2025-2026 годам.





Споры о цене





Эрдоган оценил строительство канала в 15 млрд долларов (в том числе 1,4 млрд - на мосты), но, как напоминает британская газета Guardian, на недавней конференции во Франции девелоперы оценили реальную итоговую стоимость проекта в 65 млрд долларов.





"На самом деле это невозможно. Даже для этой власти, которая помешана на строительных проектах. Строительство займет, наверное, лет двадцать, и в процессе будет полностью уничтожен бассейн водосбора Мраморного моря", - считает турецкий эксперт вашингтонского Института Ближнего Востока Ёрюк Ишик.





"К тому же, на этот проект нет финансирования. Даже турецкие банки откажутся, сославшись на проблемы с окупаемостью и экологией. Это что-то из области фантазий о грандиозных проектах XIX века. Неспроста сейчас уже никто ничего такого не строит", - говорит эксперт.





Споры об экологии





Критики проекта, в том числе и власти Стамбула, которым правит оппозиция, говорят, что канал разрушит водную систему региона.





"Он будет иметь огромные и необратимые последствия для экосистемы и общества не только Стамбула, но и всего региона Мраморного моря. Будет потеряно до 13% от нынешнего объема используемой людьми пресной воды, но что еще опаснее - будет засаливание грунтовых вод и почвы, потому что по каналу соленая вода пойдет из Черного моря в Мраморное", - утверждает эксперт по водным ресурсам из аналитического Стамбульского центра политики доктор Акгюн Ильхан.





Мэр Стамбула, политический противник Эрдогана Экрем Имамоглу, сказал на этой неделе журналистам, что не может спать ночами из-за мыслей о проекте канала.





"Если этот проект будет завершен, первое, что приходит на ум - право будущих поколений на жизнь в здоровой среде. Если она будет потеряна, никакие деньги ее не вернут", - цитирует Имамоглу газета Guardian.





В начале апреля более 100 бывших офицеров флота Турции подписали открытое письмо против планов Эрдогана прорыть канал. Через несколько дней 10 отставных адмиралов из числа подписавших письмо были арестованы.





Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил тогда, что эта критика президента со стороны военных напоминает о временах путча и что турецкий народ и его представители не допустят сохранения такой ментальности среди военных.





Споры о конвенции Монтрё





Критики проекта - в том числе и морские офицеры - предостерегают, что, коль скоро новый канал не будет подпадать под международную конвенцию Монтрё, регулирующую проход по Босфору и Дарданеллам, то Турцию могут ждать неприятности на международном уровне.





Согласно конвенции, подписанной еще в 1936 году в швейцарском городе Монтрё, гражданским судам всех стран гарантирована полная свобода прохода через проливы и в мирное, и военное время, но зато ограничен проход военных кораблей.





Черноморские проливы: работает ли конвенция Монтрё?

Страны Черного моря - Болгария, Румыния, Украина, Россия и Грузия - могут проводить военные корабли через пролив почти свободно (только в светлое время суток и извещая турок заранее), для всех остальных же установлен лимит: в Черное море могут проходить корабли водоизмещением не больше 30 тысяч тонн, и проводить там они могут не более 21 суток.





Кроме того, Турция вправе совсем закрыть проливы для военных кораблей в случае войны или угрозы ее безопасности.