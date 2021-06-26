Размер пособия на погребение увеличился в Беларуси

Пособие на погребение умерших в Беларуси выросло на 13 рублей 50 копеек, сообщили Sputnik в ФСЗН Минтруда.





Поскольку размер пособия равняется средней заработной плате по стране по состоянию на позапрошлый месяц, сейчас оно доведено до апрельской зарплаты - то есть до 1398 рублей 20 копеек.





В январе сумма госпособия составляла 1300 рублей 50 копеек, в феврале – 1474 рубля 60 копеек, в марте – 1290 рублей, в апреле - 1277 рублей 10 копеек, в мае - 1384 рублей 7 копеек. В июле пособие также должно увеличиться и составить, как средняя зарплата по стране в мае, 1419 рублей 60 копеек.





Обратиться может любой

В Фонде социальной защиты населения поясняют: за госпособием может обратиться любой гражданин, у кого будет справка о смерти родственника. Она выдается в единственном экземпляре специально для получения этого пособия.





Если умер работающий гражданин, то родственники, занимающиеся похоронами, должны обратиться за пособием по месту работы умершего. Если это был пенсионер или безработный – обращаться нужно в местное управление соцзащиты. Получить средства можно в течение шести месяцев со дня смерти или захоронения.











