"Подписано уже 6 контрактов. Цена вопроса более $100 млн. Завтра, несмотря на то, что это крайний день выставки, планируется дополнительное подписание. И впереди, самое главное, что кроме подписанных контрактов мы определили перспективные проекты по которым сегодня наши предприятия заинтересовали потенциальных партнеров с учетом того, что достаточно большое количество новинок было представлено", - отметил Пантус.





По его словам, число стран, представители которых посетили "Милекс", увеличилось после третьего дня работы выставки с 22 до 32. 26 июня - последний день работы выставки, пишет interfax.by

Госкомвоенпром выступает одним из организаторов начиная с 3-й выставки MILEX в 2005 году. В том же 2005-м году на Борисовском общевойсковом полигоне впервые состоялся демонстрационный показ техники, экспонируемой на MILEX.

В предыдущей выставке MILEX в 2019 году приняли участие более 170 предприятий, КБ, НИИ, высших учебных заведений, а также 14 иностранных представительств, аккредитованных в Беларуси. Выставку посетили более 70 тыс. человек, в том числе более 20 тыс. специалистов, работающих в области обороны. На выставке побывали делегации из 47 государств.



