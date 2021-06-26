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В Сальвадоре власти раздадут жителям биткоины

Эта инициатива, среди прочего, призвана повысить потребление и снизить расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за границей. Власти Сальвадора пообещали раздать жителям по 30 долларов в биткоинах. Массовое использование криптовалюты. по их мнению, поможет привлечь инвестиции в страну, пишет Bloomberg.


Эта инициатива также призвана повысить потребление и снизить расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за границей.

Чтобы получить актив, нужно завести счет в национальном биткоин-кошельке Chivo. Покупатели смогут расплачиваться биткоинами за товары, цены на которые указаны в долларах.

Проблемой для республики стала позиция Всемирного банка, который отказался содействовать в распространении биткоина.

Международный валютный фонд, в свою очередь, столкнулся с "макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами" в связи с переходом Сальвадора на биткоин.

Ранее рейтинговое агентство Fitch раскрыло другие опасности легализации биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре. 

Напомним, что Украина также готовится легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними.
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