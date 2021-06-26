В Сальвадоре власти раздадут жителям биткоины





Эта инициатива также призвана повысить потребление и снизить расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за границей.





Чтобы получить актив, нужно завести счет в национальном биткоин-кошельке Chivo. Покупатели смогут расплачиваться биткоинами за товары, цены на которые указаны в долларах.





Проблемой для республики стала позиция Всемирного банка, который отказался содействовать в распространении биткоина.





Международный валютный фонд, в свою очередь, столкнулся с "макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами" в связи с переходом Сальвадора на биткоин.





Ранее рейтинговое агентство Fitch раскрыло другие опасности легализации биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре.





Напомним, что Украина также готовится легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними.