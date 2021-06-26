В Fitch назвали опасности легализации биткоина

Рейтинговое агентство Fitch раскрыло опасности легализации биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре. В докладе агентства говорится, что данный шаг может увеличить риски регулирования финансовых институтов, финансовые и операционные риски.

Кроме того, легализация биткоина может привести к нарушению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет Корреспондент.





Аналитики Fitch также считают, что властям Сальвадора необходимо разработать меры для обеспечения безопасности в вопросе операций с биткоином, поскольку резкие колебания стоимости могут значительно усложнить его использование как платежного средства.





Напомним, в июне Сальвадор первым в мире признал биткоин легальным платежным средством. Президент страны Найиб Букеле уверен, что криптовалюта подстегнет национальную экономику. Украина также готовится легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними.



