Маск шутя стал родителем нового токена









Моего щенка сиба-ину будут звать Флоки», — твитнул Маск сегодня.

После этого цена токенов сиба-ину пошла в гору — за день котировки выросли на 15%. Это произошло на фоне падения стоимости биткоина на 3% и эфириума на 5,5%.





Аналитики отмечают, что за последнюю неделю сиба-ину потеряла примерно 50%, после ограничений майнинга, реализованных в Китае.





И помощь Маска в восстановлении курса криптовалюты пришлась кстати. Заданного темпа роста должно хватить, чтобы превзойти котировки Dogecoin, предполагают брокеры.





Другое любопытное явление, сопутствующее троллингу Маска в соцсетях, состоит в том, что через 9 минут после его твита о щенке на децентрализованной криптобирже Uniswap был создан токен Floki. За час его цена взлетела на 795%, до $0,0000000011.





Аудитория соцсетей помнит, что в начале мая Илон Маск проговорился, что присматривает себе щенка породы сиба-ину.