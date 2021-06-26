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Об этом в своем телеграмм-канале информирует пресс-служба Министерства лесного хозяйства.





Однако, отмечается в сообщении, цены устанавливает не ведомство: «законы рынка никто не отменял».





В условиях открытой экономики Беларуси и 2-3-4-кратного роста цен на пиломатериалы в мире повышение цен у нас выглядит как минимум понятным, – сообщает министерство.

Тем не менее данный вопрос – удовлетворение потребностей белорусов – находится на особом контроле у руководства отрасли, – отметили в Минлесхозе.





Лесопродукция должна быть доступной для широких слоев населения. Мы должны поддержать наших граждан, несмотря на ситуацию на мировых рынках, – обозначил задачу для лесхозов страны глава ведомства Виталий Дрожжа.





Он добавил, что ему часто звонят пенсионеры, сообщая, что для них стоимость пиломатериалов – проблемный вопрос.





Министр отметил, что гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, государство подставило плечо, но есть и те, кого сегодня следует поддержать.





В связи с этим в ближайшее время министерство проработает вопрос введения единого порядка реализации лесопродукции населению, пишет Белновости.





В частности, специалисты рассмотрят возможность установления фиксированных цен на лесопродукцию, реализуемую для личных нужд белорусов.



