До заката барановичской «Раніцы» остались считанные дни

Речь, в первую очередь, идет о молоке и кефире, пишет 1reg.by





Собственно, другие молочные продукты, под тем же брендом: творог, сметана, масло, мороженое исчезли с прилавков магазинов еще раньше, буквально в течение 6-8 месяцев.





И это, несмотря на то, что по договору «Савушкин» не имел права до 1 января 2022 года менять основной вид деятельности, и кроме того, при покупке комбината обещал сохранить за барановичским филиалом производство цельномолочной продукции и торговые марки «Раніца» и «Сырная волость».

Впрочем, неприятные сюрпризы на этом не закончились. Изначально планировалось, что на базе бывшего молочного комбината будет создано «одно из лучших в стране сырных производств мощностью до 30 тонн элитных сортов сыра в сутки, построен современный логистический центр созревания и хранения сыров».





Барановичане вправе были рассчитывать, что в результате модернизации родного комбината магазины города и района буквально завалят твердыми сырами с длительными сроками созревания, такими как «Маасдам», «Старая Польша» и т.п. Однако, и тут «не срослось», выяснилось вдруг, что элитная вкуснятина будет производиться исключительно на экспорт – в соседнюю Россию.





И в довершение всех этих «радостей», стало известно, что с 1 июля прекратит своё существование фирменный магазин бывшего молочного комбината «Верас» на улице Комсомольской.





– Таково решение владельца – компании «Савушкин продукт», – прокомментировал факт закрытия магазина и передачу его помещения в коммунальную собственность директор барановичского участка «Савушкина продукта» Виктор Ракуть.





И кого теперь горожанам «благодарить» за все эти сюрпризы?





Может владельца ОАО «Савушкин продукт» Александра Мошенского, выкупившего год назад у государства 50,6% акций Барановичского молочного комбината за 48,3 млн рублей? Может А. Лукашенко, давшего своим распоряжением добро на отчуждение путем прямой продажи отнюдь не убыточного предприятия? (По итогам работы предпродажного 2019 года Барановичский молочный комбинат занял первое место в рейтинге предприятий города). А может здесь стоит «поблагодарить» городские власти или концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром»?





На самом деле в этой истории есть «заслуга» всех, но, как водится, никого в частности. Все происходило в духе и согласно буквы современного белорусского законодательства. А по факту имеем то, что имеем – слащавая физиономия социально ориентированного государство вдруг скорчила его жителям неприглядную гримасу капитализма.



