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В JPMorgan спрогнозировали снижение биткоина до $25 тысяч

За прошедший месяц биткоин подешевел на 11%.

Аналитики инвестиционного банка JPMorgan спрогнозировали, что стоимость биткоина может снизиться до $25 тыс., пишет Bloomberg. По мнению аналитиков, снижение котировок может спровоцировать возможная продажа паев биткоин-фонда Grayscale Bitcoin Trust по истечении шестимесячного периода блокировки. В JPMorgan отметили, что сохраняют негативный прогноз по биткоину несмотря на то, что его цена вернулась к отметке $34 тыс. после падения до $28,8 тыс. 22 июня, передает РБК.

«Несмотря на отскок на этой неделе, мы не хотим отказываться от своего негативного прогноза для рынков биткоина и криптовалют в целом. Вопреки некоторому улучшению, наши сигналы в целом остаются медвежьими», — пояснили в банке.

По оценке аналитиков, в текущих условиях реальная стоимость главной криптовалюты находится в диапазоне $23-35 тыс.

Grayscale Bitcoin Trust функционирует аналогично ETF, поскольку обеспечивается и соответствует цене биткоина. Он не зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), поэтому к нему имеют доступ только аккредитованные инвесторы. 23 июня стало известно, что в этот фонд инвестировала компания ARK Invest Кэти Вуд.

22 июня стоимость биткоина впервые с января опускалась до отметки $28,8 тыс. 24 июня по Минску она торгуется по $34 тыс. За прошедший месяц биткоин подешевел на 11%.
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