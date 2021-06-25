+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Брест выбыл из конкурса городских инноваций Блумберга

Брест выбыл из Global Mayors Challenge 2021 - конкурса городских инноваций, объявленном бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, сообщил в своём телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в пятницу.

"Основу проектов-финалистов составили предложения по решению проблем расовой дискриминации, помощи населению городов, находящихся за чертой бедности, страдающих от голода и иных основополагающих жизненных потребностей. Учитывая данные критерии, нехарактерные Бресту, нашему проекту в социальной сфере не удалось пройти в следующий этап", - цитирует Рогачука interfax.by
Вместе с тем, подчеркнул он, для Бреста почетно было участвовать в таком масштабном конкурсе и получить колоссальный опыт.

Мэр сообщил, что агентство Bloomberg Philanthropies объявило 50 городов-чемпионов из 29 стран, которые вышли в финальную стадию Global Mayors Challenge 2021. Всего заявки были представлены 631 городом из 99 стран.
 
Как сообщалось, в январе Блумберг пригласил Брест принять участие в 2021 году в конкурсе городских инноваций Global Mayors Challenge.

Согласно информации на сайте bloomberg.org, в рамках Global Mayors Challenge 2021 будут выбраны 50 финалистов, а 15 победителей получат по $1 млн каждый на реализацию своих инноваций.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]