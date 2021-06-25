Брест выбыл из конкурса городских инноваций Блумберга

"Основу проектов-финалистов составили предложения по решению проблем расовой дискриминации, помощи населению городов, находящихся за чертой бедности, страдающих от голода и иных основополагающих жизненных потребностей. Учитывая данные критерии, нехарактерные Бресту, нашему проекту в социальной сфере не удалось пройти в следующий этап", - цитирует Рогачука interfax.by

Вместе с тем, подчеркнул он, для Бреста почетно было участвовать в таком масштабном конкурсе и получить колоссальный опыт.





Мэр сообщил, что агентство Bloomberg Philanthropies объявило 50 городов-чемпионов из 29 стран, которые вышли в финальную стадию Global Mayors Challenge 2021. Всего заявки были представлены 631 городом из 99 стран.

Как сообщалось, в январе Блумберг пригласил Брест принять участие в 2021 году в конкурсе городских инноваций Global Mayors Challenge.





Согласно информации на сайте bloomberg.org, в рамках Global Mayors Challenge 2021 будут выбраны 50 финалистов, а 15 победителей получат по $1 млн каждый на реализацию своих инноваций.



