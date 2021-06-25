Напомним, соперником команды Юрия Пунтуса на этой стадии турнира будет датский «Копенгаген».





Матчи запланированы на 22 и 29 июля.





Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».





Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму. (Правда, несмотря на это, как сегодня стало известно, он переведен под домашний арест).





После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили беларуским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.





Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси, а самолетам компании «Белавия» запрещено совершать полеты в определенные европейские страны, пишет tribuna.com



