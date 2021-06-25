



Секторальные санкции, несмотря на то, что выглядят красиво и внушительно, обладают колоссальным количеством обходных путей. Давайте разберемся с двумя ключевыми факторами: нефть и калий, пишет автор аналитического телеграм-канала CYNIC.





Нефть. Санкции довольно странные. Под них попало вторичное сырье, но бензин и дизель по-прежнему могут экспортироваться в страны Европы, хотя роль "вторичных компонентов" была куда меньшей, чем бензина и дизеля, которые могли и так свободно продаваться через российскую сторону даже с учётом реально жёстких санкций, пишет ex-press.by, но при нынешнем раскладе даже обходную схему создавать не придется. Остаётся только втор. сырье, которое и так не продавалось в Европе, перераспределить на рынок РФ. Туда же можно включить Китай, но это не обязательно - сумма средств этого втор. сырья незначительна, как мне говорят европейские экономисты.





Калий. Вот тут мне пришлось звать не только экономистов, но и консультироваться с химиками. То, что сделала Европа, - это настоящий финт ушами. Они ограничили продукты, обладающие определенным процентажом калия, только вот проблема, что они мало того, что вторичны, так они ещё и практически не продаются в Европе. То есть мало того, что сохраняются поставки по контрактам, подписанным до сегодняшнего дня, а это буквально все контракты, так ещё и "запрет" накладывается на то, что и так в Европу не экспортировалось.





Не стоит забывать о том, что в Беларуси под боком находится та же Индия, которая эти удобрения купит достаточно просто, из-за чего потеря от части "блокировки" незначительна.





Меня мои знакомые американские экономисты убедили в том, что Европа действует намеренно мягко, оставляя лазейки. И вот подтверждение - мы довольно быстро изучили структуру импорта со стороны ЕС удобрений. Дело в том, что удар по ЕС полная блокировка Беларуси по калию бы не нанесла. По официальным данным, на роль беларуского калия не приходится даже 1% от всеобщего импорта калийных удобрений.





Так к тому же базовые калийные удобрения вообще не попали под санкционный список. Таким образом, "потери" будут компенсированы Индией.





Я понимаю риски, что Беларусь, отрубленная от Европы, могла бы быть оккупирована РФ, что и начало происходить по активам Гуцериева, которого планируют сместить с потоков, чтобы получить их под контроль Кремля. Но и тут Лукашенко может помешать данному плану, перекинув удочку в китайскую гавань, предложив им "долю". Но таким образом не решается проблема самой диктатуры: она наказывается в прессе, но экономический удар очень маленький.





Европа могла без проблем полностью отказаться от калия Беларуси, но этого не сделала. Как это стоит расценивать? Таким шагом Европа бы отрубила себе меньше 1% калийных удобрений, а Беларуси бы отрубила добрую десятую часть всего экспорта.





Удар в 1% в одной малозначительной отрасли ЕС привел бы к 10%-удару по всей экономике Беларуси. Но этого удара не произошло, потому что санкции оказались настолько маневренными, что в них лазеек, как в решете, - бесконечное множество.





Выводы? Борьба продолжается, и пока лобби-группы остаются в структурах европейских органов, она не будет прекращена полной победой со стороны прозападных сил.