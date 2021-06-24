











Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение, представленное по жалобе "МАЗ-Украина", уже опубликовано на сайте ОАСК.





По данным "ЕвроПравды", в ближайшие дни будут обнародованы аналогичные решения, принятые по жалобам других экспортеров белорусских автомобилей.





Напомним, что украинская Межведомственная комиссия по международной торговле решила применить специальную пошлину на уровне 35% относительно импорта в Украину автобусов, троллейбусов, грузовых автомобилей, самосвалов и автомобилей спецназначения происхождением из РБ общей стоимостью около 100 млн долларов в год. Решение вступило в силу 22 апреля.

В ответ Беларусь в мае ввела режим спецрегулирования в отношении ряда статей украинского импорта. Под регулирование попали экспортеры керамической плитки, обоев, радиаторов, холодильников, бумаги, ДСП/ДВП, кондитерских изделий, соков и пива. По словам представителей перечисленного бизнеса, де-факто это означает запрет экспорта таких товаров в Беларусь.





И если ситуация с украинским экспортом в Беларуси остается сложной, то белорусские производители смогли добиться временной отмены действия защитных пошлин.





ОАСК принял решение "приостановить действие решения Межведомственной комиссии по международной торговле №486/2021/4411-03 "Об установлении фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - предприятий автомобилестроения и применения адекватных мер в ответ" в части введения специальной пошлины в отношении импорта в Украину товара происхождением из Республики Беларусь, импортируемого Обществом с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Торговый дом "МАЗ-Украина".