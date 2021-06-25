



"Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области и областного КГК провели дополнительную проверку. Установлено, пишет smartpress.by, что должностные лица ЗАО в 2016-2021 годах выплатили работникам более Br1,1 млн зарплаты "в конверте" (без оформления с ними трудовых отношений). При этом не были исчислены и уплачены обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения на сумму почти Br375 тыс. Государству причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.





В КГК отметили, что в отношении указанных лиц "ранее уже было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов по фактам неуплаты в бюджет подоходного налога при выплате "серой" зарплаты более 100 сотрудникам этого закрытого акционерного общества".





В ведомстве напомнили, что уголовная ответственность за неуплату взносов в ФСЗН введена с 19 июня 2021 года после вступления в силу изменений в Уголовный кодекс.



