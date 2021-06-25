







Заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ "Нафтан" на третий квартал нет, сообщил РИА Новости советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.





Ранее в комментарии для Sputnik заместитель гендиректора "Нафтана" по идеологической работе и соцразвитию Сергей Евтушик заявил , что информация в СМИ о прекращении поставок российской нефти на НПЗ является преувеличенной.





По его данным, нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке должен переработать в третьем квартале около 2 миллионов тонн российской нефти.





Заявки отсутствуют





"Я с удивлением ознакомился с заявлениями заместителя генерального директора "Нафтана" по идеологической работе и социальному развитию Сергея Евтушика, что "Транснефть" занимается поставками нефти на заводы и, в частности, на "Нафтан", – сказал пресс-секретарь "Транснефти".





По его словам, "Транснефть" является транспортной компанией, которая работает по заявкам производителей нефти, таких как "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Татнефть", которые и осуществляют поставки потребителям.





"Поэтому утверждение господина Евтушика, что мы "фигурируем в графике поставок Минэнерго", по меньшей мере свидетельствует о некомпетентности этого спикера", – считает Игорь Демин.





После чего добавил, что "в этом же ключе я трактую сообщения другого заместителя генерального директора НПЗ Сергея Алтухова о планах поставок на завод в третьем квартале около 2 миллионов тонн российской нефти".





"На третий квартал у нас нет заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ "Нафтан", – резюмировал пресс-секретарь российской транспортной компании.





Схема поставок может работать





Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков во время конференции "Россия и Беларусь: на пути к единой промышленной политике" рассказал, каким образом на "Нафтан" может поступать российская нефть.





По его словам, перед лицом возможных экономических санкций крупные российские поставщики черного золота откажутся от прямых поставок на НПЗ в Новополоцке.





"Это будут какие-то небольшие производители нефти, хотя в реальности большие российские компании на территории России будут перепродавать объемы нефти ни к чему не обязывающим ООО, которые и будут поставщиками сырья", – пояснил аналитик.





Игорь Юшков констатировал, что даже если такое ООО внесут в список компаний, подпавших под действие санкции, фактически это никак на работе не скажется. Потому что расчеты могут проводиться в российских рублях, а счетов в иностранных банках при этом не будет, как и активов за границей.















