Лукашенко: Расширение СЭЗ прекратить, льготы раздавать точечно





Об этом руководитель страеы заявил на совещании о перспективах развития Гродненской области, пишет officelife.media.





Лукашенко пояснил логику своих рассуждений тем, что «не так много у нас инвесторов, которым надо будет предоставить льготы».





Мы можем в частном порядке это делать. Привезли высокие технологии — мы предоставим вам те же льготы, что в свободной зоне. Но не надо нам их расширять по всей стране и ставить в неравные условия предприятия», — считает Лукашенко.



