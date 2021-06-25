Лукашенко: Расширение СЭЗ прекратить, льготы раздавать точечно
Александр Лукашенко распорядился прекратить практику расширения свободных экономических зон в Беларуси. По его мнению, далее предоставление льгот инвесторам должно идти точечно.
Об этом руководитель страеы заявил на совещании о перспективах развития Гродненской области, пишет officelife.media.
Лукашенко пояснил логику своих рассуждений тем, что «не так много у нас инвесторов, которым надо будет предоставить льготы».
Мы можем в частном порядке это делать. Привезли высокие технологии — мы предоставим вам те же льготы, что в свободной зоне. Но не надо нам их расширять по всей стране и ставить в неравные условия предприятия», — считает Лукашенко.
08:59 25/06/2021
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