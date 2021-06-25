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Правозащитники обратились к Nestlé

Более 50 неправительственных и правозащитных организаций из 18 стран обратились с открытым письмом к председателю Совета директоров Nestlé Паулю Булке и генеральному директору Марку Шнайдеру и призвали эту компанию прекратить размещение рекламы во всех государственных белорусских СМИ.



Открытое письмо было инициировано немецко-швейцарской правозащитной организацией Libereco. К призыву присоединился и лишенный аккредитации Правозащитный центр "Весна". 

В целом, около 60 процентов рекламных роликов на белорусском государственном телевидении размещаются западными корпорациями из ЕС, США и Швейцарии, включая такие бренды, как Mars, Maggi, Schwarzkopf и L'Oréal. Но ни одна западная компания не финансирует государственную телепропаганду режима Лукашенко в такой степени, как Nestlé - примерно каждый третий рекламный ролик там размещается этой швейцарской компанией.

"Мы шокированы тем, что на белорусском государственном телевидении регулярно транслируются принудительные признания вины противниками режима и политзаключенными. Совсем недавно задержанный блогер Роман Протасевич был вынужден дать телеинтервью и постановочную пресс-конференцию. Недопустимо, что Nestlé платит за рекламу в контексте этой ужасающей демонстрации запуганных и подневольных противников режима.

Nestlé, как и все другие западные компании, должна немедленно прекратить давать рекламу в белорусских государственных СМИ и больше не должна быть соучастницей тяжких преступлений режима Лукашенко в области прав человека", - высказался президент Libereco Ларс Бюнгер по случаю публикации открытого письма.
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