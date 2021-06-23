+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В ЮАР исчезли основатели криптобиржи Africrypt с биткойнами пользователей на сумму $3,6 миллиарда

Это может быть крупнейшей криптоаферой в мире.


Два брата Каджи, основавшие криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt, исчезли в ЮАР вместе с 69 тысячами биткойнов пользователей на сумму $3,6 млрд.

Об этом пишет charter97.org  со ссылкой на Bloomberg, который подчеркивает, что это может быть крупнейшей криптоаферой в мире.

Согласно агентству, в апреле, когда наблюдался рост биткойна, старший из братьев и глава Africrypt Амир Каджи сообщил, что компанию взломали. Каджи попросил пользователей не сообщать об этом инциденте адвокатам и властям, заявив, что это замедлит процесс возврата утраченных средств.

В то же время некоторые инвесторы отнеслись к этому заявлению скептически и обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys. Расследование фирмы привело к выводу о том, что сотрудники Africrypt потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за неделю до предполагаемой атаки.

Кроме того, Hanekom Attorneys не удалось выяснить, где в настоящее время находятся братья Каджи. При этом фирма установила, что объединенные средства Africrypt вывели с ее южноафриканских счетов и кошельков клиентов и провели через крупные майнинг-пулы, после чего биткойны пользователей стали стало невозможно отследить.

Как сообщает Bloomberg, инцидентом занялось элитное подразделение полиции ЮАР. Еще одна компания занялась процессом ликвидации Africrypt, которую братья Каджи запустили в 2019 году.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]