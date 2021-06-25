В исследовании приняли участие предприниматели из 82 районов Беларуси. Оказалось, что около 80% субъектов малого и среднего бизнеса ощутили негативное влияние пандемии COVID-19. Наиболее ощутимо пандемия «ударила» по малым и средним предприятиям, работающим в сфере туризма, грузовых и пассажирских перевозок, гостиничных услуг, питания и торговли. Пандемия сказалась на снижении прибыли и сокращении персонала, что повысило риски остановки и закрытия предприятий.





Малые и средние предприятия Беларуси обеспечивают больше четверти ВВП Беларуси и дает около 1,2 млн рабочих мест. Своевременная и системная поддержка малого и среднего бизнеса в условиях кризиса и после него позволит не допустить роста безработицы и обеспечить устойчивое восстановление экономики.





«Наша совместная с другими агентствами ООН в Беларуси работа направлена как на решение краткосрочных социально-экономических вызовов, так и на преодоление долгосрочных последствий COVID-19 для малого и среднего бизнеса в Беларуси, - отметил Кирилл Стежкин, координатор проектов ПРООН в Беларуси. - В основе стратегии ПРООН по социально-экономическому развитию после пандемии – работа по защите уязвимых групп, обеспечению перехода к устойчивой «зеленой» экономике, содействию цифровой трансформации и поддержке инноваций».





Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса – приоритет Страновой программы ПРООН в Беларуси, госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 годы и Плана социально-экономических ответных мер страновой группы ООН в Беларуси.





Результаты исследования легли в основу разработки конкретных рекомендаций по повышению эффективности мер реагирования на COVID-19 и послекризисного восстановления экономики. Предложенные рекомендации основываются на четырех ключевых принципах: зеленый рост, гендерное равенство, вовлечение молодежи и цифровая трансформация. Применение этих принципов бизнес-сообществом и госорганами при разработке мер по восстановлению после кризиса будет способствовать достижению Целей устойчивого развития в Беларуси.





Одним из предложенных решений является цифровизация бизнес-процессов: удаленная работа и коммуникация, онлайн-торговля, цифровизация документооборота. Около 71% предпринимателей, освоивших онлайн-платформы, отметили эффективность такой меры, а практику удаленной работы внедрили 34% предприятий малого и среднего бизнеса.





Полезным может быть и развитие сотрудничества в бизнес-сообществе, в том числе взаимная помощь и обмен опытом. В разные периоды пандемии от 33 до 57% предпринимателей обратились за поддержкой к своим партнерам и контрагентам. Востребованными оказались отсрочка платежей, арендные каникулы и консультационная помощь.





Среди других рекомендаций – повышение потенциала предприятий малого и среднего бизнеса через создание рабочих групп по кризисному управлению бизнесом из числа действующих сотрудников, формирование резервных фондов и обновление технической базы. В условиях кризиса предприниматели, как правило, покрывали убытки средствами резервных фондов (26% респондентов) и собственными ресурсами (24%). При этом 34% субъектов малого и среднего бизнеса пересмотрели стратегии развития, а 29% – обратились к разработке антикризисного плана. Причем для 70% из них этот опыт оказался успешным.





Действенной мерой также является совершенствование доступа к финансированию. С начала пандемии малый и средний бизнес столкнулся со снижением доступности заемных средств, повышением ставок, ограниченными возможностями реструктуризации и отсрочки выплат. Около 36% участников опроса обращались в банки для получения кредитов, однако 10% из них было отказано, что не объясняется только влиянием пандемии COVID-19. Выходом может стать более активное сотрудничество коммерческих банков и госорганов для упрощения процедур получения заемного финансирования.





В долгосрочные стратегии развития предпринимателям также рекомендуется включить механизмы снижения возможных рисков в будущем: пересмотреть договорные обязательства для учета кризисных явлений, диверсифицировать портфель поставщиков.





Результаты исследования и рекомендации были представлены бизнес-сообществу, местным органам власти и Министерству экономики Беларуси и могут использоваться в работе по снижению негативного влияния COVID-19 на развитие малого и среднего бизнеса.



