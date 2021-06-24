Почему Лукашенко ополчился на СЭЗ

Посещая Свислочский район, пише т Салідарнасць, Александр Лукашенко завел речь о работе СЭЗ в Беларуси:





— Надо принять решение о «закрытии» этих свободных зон, я имею в виду, чтобы мы их больше не расширяли. Только в точечном порядке. Привезли высокие технологии — мы предоставим вам те же льготы, что в свободной зоне. Но не надо нам их расширять по всей стране и ставить в неравные условия предприятия.





Лукашенко порекомендовал чиновникам подумать и внести предложения, «чтобы мы прекратили эту практику»:





— Не так много у нас инвесторов, которым надо будет предоставить льготы или помочь по сырью. Мы можем в частном порядке это сделать.





О причинах, которые могли стать поводом для разочарования в СЭЗ, независимые эксперты говорят не первый год. Еще в 2016 году Исследовательский центр ИПМ совместно с Немецкой экономической группой в Беларуси подготовил доклад «Реформирование свободных экономических зон в Беларуси: какую политику выбрать?»





В документе, в частности, отмечалось, что проведенный анализ работы свободных экономических зон дал противоречивую картину их деятельности: «Вклад СЭЗ в приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну и общую занятость находится на низком уровне (5% и 3% соответственно), также вызывает беспокойство динамика ряда показателей».





Кроме того, пять лет назад исследователи отмечали, что «количество резидентов, зарегистрированных в СЭЗ, и численность занятых в последние несколько лет сокращается».





В докладе говорилось и о том, что доля экспорта свободных экономических зон в общем экспорте страны также является низкой по международным меркам. А сами по себе они не способствовали географической диверсификации экспорта и переориентации его с традиционных рынков СНГ на новые направления.





Мировые тенденции. Что рекомендуют эксперты





В докладе ИПМ и НЭГ говорится, что «одной из наиболее заметных мировых тенденций за последние 20 лет стало растущее число СЭЗ, создаваемых и эксплуатируемых частными владельцами».





— Примерно 60% зон в развивающихся странах и странах с переходной экономикой были созданы и эксплуатируются в настоящее время частным сектором, — утверждают независимые исследователи.





При этом, «ключевым фактором возникновения частных СЭЗ является осознание того, что частные разработчики могут внести существенный вклад в повышение эффективности и ориентацию зон на клиента, а также то, что затраты п льства на создание зоны могут быть значительно снижены».





Неоднозначная оценку деятельности свободных экономических зон в Беларуси дана и в исследовании BEROC, которое было подготовлено в 2019-м. Коротко говоря, СЭЗ далеко не в полной мере оправдали ожидания, возлагавшиеся на них.



Мнение эксперта: возможно, это ответ на санкции





Однако вполне вероятно, что поводом для наезда на свободные экономические зоны стала не их недостаточная эффективность. Как отметила в комментарии Филину обозреватель Татьяна Маненок, нельзя сказать, что СЭЗ Беларуси исчерпали свой потенциал.





Она напомнила, что их резидентами являются не только иностранные инвесторы — льготами пользуются и некоторые белорусские предприятия.





— Это заявление Александра Лукашенко говорит о попытке официальных властей каким-то образом ответить на санкции ЕС. И это якобы может стать ударом по уже работающим у нас иностранным инвесторам, а также по потенциальным.





Татьяна Маненок привела в пример компанию «Меблиан» в Могилеве, созданную при участии литовского капитала. Несколько лет назад Лукашенко ставил ее в пример другим: работая в сфере деревообработки, предприятие работает на экспорт, не создает конкуренции для отечественных производителей.





Эксперт убеждена, что попытка «закрыть» свободные зоны не только создаст адресные проблемы для отдельных предприятий, но ухудшит экономическую ситуацию в стране. Так как такие заявления резко снижают инвестиционную привлекательность не только самих СЭЗ, но и Беларуси в целом.





По словам Маненок, придя в свободные экономические зоны, их резиденты получали государственные гарантии в плане налоговых льгот, пользования землей и недвижимостью и т.д.





— И если все это одним указом «закрыть», то о какой инвестиционной привлекательности страны в целом можно будет говорить?



