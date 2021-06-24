«Цены на квартиры вырастут. Это неизбежно»

У известного застройщика «Дана Холдингз» десятки, если не сотни, поставщиков. Этой весной со всеми основными поставщиками застройщик провел переговоры об увеличении поставок строительных материалов и оборудования — как правило, на 30−50 и более процентов по сравнению с прошлым годом, заявляют в компании. Застройщик объяснил эту активность тем, что решил завершить основные работы в комплексе Minsk World гораздо ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором.





Председатель совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич пояснил:





— В долгосрочной перспективе мы профинансировали поставщиков ключевых материалов и оборудования, а также снизили рентабельность, что позволяет нам не менять цены в течение определенного времени, даже если условия изменятся. Мы много работаем в этом направлении, и можно практически с полной уверенностью сказать, что до сентября цены на недвижимость в комплексе Minsk World не изменятся.









Строительные материалы подорожали повсюду в мире, в том числе в Европе, из-за возросшего интереса инвесторов к вложениям в квадратные метры, считают в компании. Депозиты в банках в Евросоюзе и США имеют низкие процентные ставки, а некоторые банки берут даже плату за хранение вкладов.





Когда хранить деньги в банковских вкладах не слишком выгодно, люди пытаются найти иные способы инвестирования. Именно этим, по мнению «Дана Холдингз», объясняется интерес к недвижимости: выгода вложений в квадратные метры существенно превышает доходность банковских депозитов.





Вибор Мулич не исключает развитие ситуации в Беларуси по европейскому сценарию:





— Можно предположить, что рост цен на строительные материалы, безусловно, повлияет на цены квартир в ближайшем будущем. Это неизбежно, и к этому надо быть готовыми.



