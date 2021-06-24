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«Цены на квартиры вырастут. Это неизбежно»

Руководство «Дана Холдингз» о резком скачке стоимости стройматериалов. Цены на стройматериалы растут. Первыми ощутили прелести новой реальности те, кто строит частные дома на участках. А как рост стоимости стройматериалов может отразиться на цене новостроек, пока никто наверняка не знает. REALT получил комментарии по ситуации от крупной строительной компании «Дана Холдингз».

«Цены на квартиры вырастут. Это неизбежно»
Фото использовано в качестве иллюстрации.
У известного застройщика «Дана Холдингз» десятки, если не сотни, поставщиков. Этой весной со всеми основными поставщиками застройщик провел переговоры об увеличении поставок строительных материалов и оборудования — как правило, на 30−50 и более процентов по сравнению с прошлым годом, заявляют в компании. Застройщик объяснил эту активность тем, что решил завершить основные работы в комплексе Minsk World гораздо ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором.

Председатель совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич пояснил:

— В долгосрочной перспективе мы профинансировали поставщиков ключевых материалов и оборудования, а также снизили рентабельность, что позволяет нам не менять цены в течение определенного времени, даже если условия изменятся. Мы много работаем в этом направлении, и можно практически с полной уверенностью сказать, что до сентября цены на недвижимость в комплексе Minsk World не изменятся.


Строительные материалы подорожали повсюду в мире, в том числе в Европе, из-за возросшего интереса инвесторов к вложениям в квадратные метры, считают в компании. Депозиты в банках в Евросоюзе и США имеют низкие процентные ставки, а некоторые банки берут даже плату за хранение вкладов.

Когда хранить деньги в банковских вкладах не слишком выгодно, люди пытаются найти иные способы инвестирования. Именно этим, по мнению «Дана Холдингз», объясняется интерес к недвижимости: выгода вложений в квадратные метры существенно превышает доходность банковских депозитов.

Вибор Мулич не исключает развитие ситуации в Беларуси по европейскому сценарию:

— Можно предположить, что рост цен на строительные материалы, безусловно, повлияет на цены квартир в ближайшем будущем. Это неизбежно, и к этому надо быть готовыми.
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