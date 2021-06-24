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Amazon остается самым дорогим мировым брендом. Tesla бьет рекорды

Опубликован ежегодный отчет BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. На первой позиции осталась Amazon.

Стоимость бренда увеличилась за 2020 год на 64% и достигла $683,85 миллиарда. На втором месте оказалась Apple (+74%, $612 миллиардов). Та третьей позиции — Google (+42%, $410,27 миллиарда). Затем идет китайская компания Tencent (+60%, $240,93 миллиарда). Пятерку замыкает Facebook (+54%, $226,74 миллиарда).

В топ-10 также вошли Alibaba, Visa, McDonald’s и Mastercard. Самым быстрорастущим стал бренд Tesla (на 275% — до $43 миллиардов, 47-я строчка рейтинга). Новичками рейтинга стали NVIDIA, Zoom, Advanced Micro Devices и Spotify, пишет dev.by
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