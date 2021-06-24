По мнению Савиных, в мире происходит процесс формирования макрорегионов — определенных экономических пространств со своими экономическими законами и правилами, а также своим разделением труда. Каждый макрорегион, по его мнению, будет стремиться затормозить развитие других регионов.





"Деление мира на макрорегионы исключит возможность в будущем производить IТ-продукт, особенно высокотехнологичный и стратегический, в одном макрорегионе и продавать его в другом. Это просто будет запрещено из соображений безопасности.









А это значит, что та часть IТ-сектора Беларуси, которая работает на американский рынок, должна будет переориентироваться на наш рынок либо уехать", — уверен депутат, ранее работавший в МИД.





По его словам, через пять лет работать из Беларуси на американский рынок будет невозможно. И запрет этот введет не белорусское, а американское правительство.





"Айтишники должны четко понять: или они находят нишу здесь и начинают работать на собственную промышленность и экономику, или упаковывают чемоданы и переезжают ближе к месту своих заказчиков и потребителей. Это как раз-таки не политическая, а экономическая реальность", — резюмирует Савиных.