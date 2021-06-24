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Совет от депутата Савиных айтишникам: или работайте на экономику Беларуси, или уезжайте

Айтишники в Беларуси вскоре будут вынуждены выбирать: или работа на белорусскую экономику, или эмиграция в другие страны. Об этом депутат Андрей Савиных заявил во время круглого стола в пресс-центре "Sputnik Беларусь".

По мнению Савиных, в мире происходит процесс формирования макрорегионов — определенных экономических пространств со своими экономическими законами и правилами, а также своим разделением труда. Каждый макрорегион, по его мнению, будет стремиться затормозить развитие других регионов.

"Деление мира на макрорегионы исключит возможность в будущем производить IТ-продукт, особенно высокотехнологичный и стратегический, в одном макрорегионе и продавать его в другом. Это просто будет запрещено из соображений безопасности.


А это значит, что та часть IТ-сектора Беларуси, которая работает на американский рынок, должна будет переориентироваться на наш рынок либо уехать", — уверен депутат, ранее работавший в МИД.

По его словам, через пять лет работать из Беларуси на американский рынок будет невозможно. И запрет этот введет не белорусское, а американское правительство.

"Айтишники должны четко понять: или они находят нишу здесь и начинают работать на собственную промышленность и экономику, или упаковывают чемоданы и переезжают ближе к месту своих заказчиков и потребителей. Это как раз-таки не политическая, а экономическая реальность", — резюмирует Савиных.
euroradio.fm
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