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Почему под санкции ЕС попал БелАЗ? Названа причина

Бывший генеральный секретарь НОК, член НАУ и бывший сотрудник администрации Александра Лукашенко Анатолий Котов рассказал о причинах, по которым БелАЗ попал в санкционный список ЕС.

- За что попали в санкционный список МАЗ и БелАЗ

– БелАЗ попал за две вещи. Вся внешняя торговля БелаАЗа осуществляется не через само предприятие, а через специально созданные торговые дома, принадлежащие спортивному клубу Лукашенко. 

При чем здесь торговля продукцией БелАЗа? Причина в том, что основная часть прибыли попадает не в карманы рабочих, которые там работают за гроши, а в карманы государственных посредников. 

Следующая причина – БелАЗ репрессировал рабочих, пытавшихся бастовать.

Аналогичные основания для введения санкций против МАЗа, который торгует не сам, а через специально созданные компании за рубежом. У них самая разветвленная структура за рубежом по сравнению с другими компаниями. А еще были репрессии против рабочих, многие люди были уволены. 

А также за то, что продукция МАЗа – это автозаки, используемые для репрессий против гражданского общества. Таким образом, критерии, по которым применялись санкции – контрабанда, репрессии против рабочих, прямая поддержка режима.

- Какой может быть эффект от секторальных санкций

– Никто не может просчитать эффект от секторальных санкций. Оценки варьируются от 3% до 15% ВВП Беларуси, от 8% до 15% беларуского экспорта. В любом случае это очень болезненно и серьезно. Это прямые потери режима, но главная потеря – имидж. 

Отраслевые санкции могут иметь весьма неожиданные последствия. Пример из учебника. Санкции США против нефтяников Беларуси, против Нафтана, привели к тому, что российские компании отказываются поставлять нефть по трубопроводам на тот же Нафтан. Этого никто не ожидал, потому что где Америка, а где Россия, но такое бывает.

Ведь секторальные санкции – это удар по имиджу Беларуси и сигнал для бизнеса за рубежом и внутри страны о том, что с нами никто торговать не будет. Лучше быть осторожным, чем проверять реестр, подвергалась ли компания отраслевым санкциям или нет, поэтому лучше поискать партнера с меньшим риском в другом месте.

Такие сигналы уже поступают, европейские банки отказываются проводить определенные платежи. Санкций пока нет, но лучше на всякий случай подготовиться. Есть печальные для МАЗа и БелАЗа заявления, что американские и европейские производители двигателей приостанавливают поставки, потому что для них это более опасно, чем невыполнение контракта с беларуской компанией, – цитирует Котова tribuna.com
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