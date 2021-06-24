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Помните новость о подорожании хлеба? Сколько он стоит сейчас и какие цены в разных магазинах

Недавно стало известно, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия будут расти.

Помните новость о подорожании хлеба? Сколько он стоит сейчас и какие цены в разных магазинах
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Посмотрели в магазинах, сколько стоит хлеб сейчас. А для эксперимента обратили внимание на то, во сколько оценивают одну и ту же упаковку хлеба в магазинах разных сетей.

16 июня на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли появилось сообщение о том, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия могут увеличиваться. 

Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине согласовала повышение цен на весь ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий. Юридические лица всех форм собственности и ИП, которые производят или реализуют хлеб, получили право повышать стоимость, но не более чем на 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.
 
Повышать цена разрешили, чтобы не допустить убыточности производства отдельных видов хлеба и хлебобулочных изделий. Поднимать стоимость продукта можно до 30 июня.

К счастью, в Беларуси нет ни дефицита хлеба, ни проблем с выбором этого продукта. Цены варьируются в зависимости от производителя, сырья и массы хлеба. На стоимость этого продукта также может влиять, нарезан он или нет. Покупатель может выбрать тот товар, который приходится ему по вкусу. 

Можно купить хлеб, который стоит 70 копеек, а можно и тот, за который придется выложить до 2 рублей. В любом случае, пока рано говорить, что цены на хлеб кусаются, но ведь еще не вечер.
 
Мы пошли на небольшой эксперимент. Посмотрели, сколько стоит одна и та же упаковка хлеба в разных магазинах. Выбор пал на хлеб «Водар» (светлый нарезанный), который весит 430 граммов. Именно такой продукт достаточно распространен: упаковку можно найти в большинстве магазинов.

В магазине торговой сети «Соседи» 430 граммов «Водара» стоят 85 копеек.

В «Евроопте» 430-граммовый «Водар» оценивается в те же 85 копеек.

В «Санте» упаковка хлеба «Водар» стоит 83 копейки, а в «Алми» – 86 копеек.

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На основании одного примера можно сказать, что в магазинах разных сетей цены на хлеб не сильно колеблются. Разница между самым дешевым и дорогим вариантом составила всего 3 копейки. 

А вот как будут себя вести цены на хлеб через несколько месяцев – это уже вопрос.
"Белорусский партизан"
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