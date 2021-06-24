



С начала недели валютная корзина подорожала на 0,68%.





Курс доллара упал на 0,0027 BYN до 2,5335 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день, но суммарно получилось всего 0,0033 BYN.





Курс евро опустился всего на 0,0014 BYN до 3,0246 BYN/EUR и оставил максимум почти за две недели.





Напомним, что всего неделю назад стоимость евро находилась на минимуме за 10 месяцев.





Курс российского рубля вырос ещё на 0,0130 BYN до 3,5033 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за 97 дней.





Рубль РФ за последние три дня подорожал уже на 0,0421 BYN.





Московская биржа





На бирже в Москве к 11-30 средневзвешенный курс доллара снизился до 72,3260 российских рублей. Это на 34 копейки ниже, чем было вчера.





Средневзвешенный курс евро опустился на 37 копеек до 86,34 российских рублей.





Высокие цены на нефть положительно влияют на позиции российского рубля.