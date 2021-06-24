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Какое "молочное наследство" оставил после себя Шейман?

Экс-управделами президента Виктор Шейман оставил неплохое «молочное наследство» своему преемнику.

Какое "молочное наследство" оставил после себя Шейман?
Как ишет Завтра твоей страны Агропромышленный холдинг Управления делами президента РБ (АПХ УДП) входит в тройку крупнейших производителей сырого молока в "союзном государстве" Беларуси и России.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, совокупный надой в девяти хозяйствах холдинга (без тепличного комбината «Мачулищи») превысил в прошлом году 150 тысяч тонн продукта. Лидером является сельхозпредприятие «Василишки» из Щучинского района (около 38,7 тыс. тонн). Молочные фермы АПХ УДП находятся также в Вилейском, Минском, Рогачевском, Пинском, Шкловском, Узденском и Барановичском районах.

В России в 2020 году только две агропромышленные структуры обошли по производству сырого молока показатели белорусского президентского холдинга. Это Группа компаний «ЭкоНива», принадлежащая немецкому инвестору  Штефану Дюрру. С валовым надоем 924,7 тыс. тонн сырого молока она возглавила рейтинг крупнейших российских производителей молока, составленный ресурсом Milknews.ru.

Второй производитель, оказавший выше АПХ УДП, — компания бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Сергея Ткачева. «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева» получила в 2020 году от своих коров 312,1 тыс. тонн молока.

АПХ УДП опередил по надоям третью в России «Русмолко» (дочку сингапурской компании Olam International) — 131 тыс. тонн, АПХ «Дороничи» — 125,5 тыс. тонн, ХК «Ак Барс» — 117 тыс. тонн, Кировский молочный комбинат — 116,9 тыс. тонн, Концерн «Детскосельский» — 115,5 тыс. тонн.  

Отметим, что крупнейшие российские производители молока – это частные компании с российским и иностранным капиталом. А как на их фоне смотрятся белорусские частники и редкие иностранцы, которых в Беларуси допустили к коровам?

Самый крупный частный производитель сырого молока в Беларуси – это Группа компаний «Санта», подконтрольная Александру Мошенскому. В 2020 году три ее сельхозпредприятия — «Савушкина пуща» в Каменецком, «Савушкино» в Малоритском и «Савушкин-Луч» в Березовском районе —  произвели почти 70 тыс. тонн молока. 

В России этот объем сопоставим с занимающим 18-е место Агрохолдингом «Степь», входящим в многопрофильную группу миллиардера Владимира Евтушенкова АФК «Система».

Из иностранных инвесторов наибольший надой молока в Беларуси в 2020 году получил уже упоминавшийся «Концерн «Детскосельский». В России он занимает 7-е место по производству, а в Беларуси на двух сельхозпредприятиях в Городокском (филиал «Вировлянский») и Мядельском («Новрочанская нива») районах получил свыше 22 тыс. тонн сырья.
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