+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На «Нафтане» рассказали, как их пылающие факелы связаны с пожаром на Лукомльской ГРЭС

На предприятии сработала аварийная автоматика и несколько установок остановились.

Вот так горят факелы "Нафтана", но это не опасно, утверждает администрация предприятия. Фото: Gorod214.

23 июня произошел пожар на Лукомльской ГРЭС. Без электричества на несколько часов остался практически весь Могилев и еще ряд населенных пунктов в Могилевской и Витебской области. В некоторых районах отключали и воду.

В то же время жители Новополоцка и Полоцка наблюдали мощные столбы пламени на факелах ОАО «Нафтан». Жители городов обеспокоились – нет случилась ли авария на предприятии. В МЧС рассказали, пишет kp.by, что аварийной ситуации на нефтеперерабатывающем предприятии нет.

-Информации о пожарах на Нафтане, Полимире или других предприятиях в связи с отключением – нет, - сообщили в МЧС.

Ситуацию в интервью телеканалу «Звязда» прокомментировал заместитель генерального директора «Нафтана» Сергей Евтушик.

-Наше предприятие является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в республике, некоторые наши установки чувствительны к таким перепадам. Произошло срабатывание аварийной защиты, поэтому сработала автоматика и некоторые установки остановились. На головном предприятии («Нафтане») это несколько установок комплекса Гидрокрекинг, на заводе «Полимир» — несколько установок производства полиэтилена. В настоящее время восстанавливается нормальный технологический режим. Думаю, в ближайшее время он будет восстановлен, - сказал Евтушик.

Объяснил он также, почему над факельными установками стоят столбы пламени.

- Факельная система для того и предназначена, чтобы утилизировать при нештатных ситуациях вредные вещества, поэтому если яркое горение на факеле, горожанам не стоит беспокоиться — так должно быть согласно технологическому регламенту, - рассказал Сергей Евтушик телеканалу.


Горение прекратится, как только сгорят все вредные вещества. Фото: Gorod214.

Жители Полоцка и Новополоцка обеспокоены- столбы огня и дыма над факелами "Нафтана" выглядят устрашающе. Фото:Gorod214.
Источник: Наталья Партолина
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]