Пункт самовывоза онлайн-магазины «21vek.by» в Молодечно. Фото: 21vek.by





«Белсат» спросил экономиста и экономического аналитика, как на это отреагирует бизнес.





Экономист Ярослав Романчук говорит «Белсату», что трудно комментировать дела, о которых ничего не известно, но в Беларуси каждый коммерческий объект может стать объектом проверок, при которых непонятно, то ли из-за неуплаты налогов, то ли это рейдерский захват, или передел рынка.





Романчук вспоминает, что те, кто через это прошел, не раскрывают деталей: как задержан в феврале и освобожден две недели назад собственник магазинов «Green» Геннадий Кирейков (ходили только слухи, что с него требовали выкуп). Такие, говорит Романчук, «правила игры», ведь за публичность могут отомстить.





«В Беларуси аннулировано право, «иногда не до законов». Ситуация с этими предприятиями такова: если дом горит, может, кого-то на поле еще змея укусит. И что? Случается. Территория повышенных инвестиционных рисков. Здесь никто не имеет иммунитета», – заявляет Романчук.





«Неприкосновенных больше нет»





Станет ли худшим инвестиционный климат и бизнес-среда Беларуси, или хуже им уже не сделать?





«Дна, как говорят в народе, нет, – говорит »Белсату« старший научный работник исследовательского центра BEROC Лев Львовский. – Всегда есть куда опуститься еще ниже. Если, условно, с делом TUT.by или Symbal.by какие-то бизнесмены еще могли себе как-то объяснить, что это политические дела, а сами они могут продолжать работать, так как это их не коснется, то сейчас постепенно от этих иллюзий приходится избавляться.





Мы видим, что сейчас приходят и к политически нейтральным, как тот же TUT.by, который всегда выделялся профессионализмом в работе, так и к совершенно аполитичным компаниям, как [сеть магазинов] «Green», как «21vek». Сейчас неприкасаемых больше нет. Если вы ведете бизнес в Беларуси, особенно если крупный, то всегда сохраняется возможность, что за вами придут».





Львовский не знает, по каким причинам пришли с обысками к «21vek» и «Юркас». Этого не знает и бизнес-сообщество. Он отмечает, что это выглядит как возвращение к практике арестов руководителей компаний, после которых происходят «некоторые транзакции на миллионы долларов». Эксперт понимает беспокойство бизнесменов:





«Здесь нужно понимать, что бизнесмены это такие люди, которые всегда верят в лучшее, всегда ищут позитивные сигналы. Просто такой тип людей. Но текущие действия силовиков не дают бизнесменам возможность убедить себя, что все будет хорошо, что их пронесет».















