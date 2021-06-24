Россия предлагает создать рабочую группу по реформированию ВТО





"Необходимо создать рабочую группу ВТО по реформе организации. Ее следует наделить полномочиями для обсуждения вопросов, имеющих отношение к реформе ВТО, с особым акцентом на совершенствовании ключевых функций организации - переговорной, мониторинговой и функции по разрешению споров", - отмечается в документе, пишет interfax.by.





"Рабочая группа будет обсуждать эти вопросы открытым, транспарентным и инклюзивным образом, стремясь к многосторонним результатам, в том числе с целью выработки официальной концепции ВТО на период до 2030 года к следующей (13-й - ИФ) министерской конференции", - говорится в предложениях Москвы.





В них предлагается отразить этот вопрос в совместном заявлении министров о реформе ВТО.





"Необходимы коллективные усилия для демонстрации сохраняющейся актуальности ВТО для международной торговли, ее способности эффективно и оперативно реагировать на насущные проблемы, с которыми сталкиваются международная торговля и инвестиции, которые особенно обострились в результате глобальной пандемии", - отмечается в документе.





Российская сторона также указывает на необходимость восстановления полноценного функционирования системы урегулирования споров организации.





"Членам ВТО необходимо срочно начать предметные дискуссии, направленные на совершенствование системы урегулирования споров ВТО, в том числе путем устранения существующих у членов озабоченностей по поводу определенных судебных подходов и конкретных решений, и сохраняя при этом особенности двухуровневого процесса вынесения решений", - отмечается в документе.





Кроме того, по мнению российской стороны, правила ВТО, призванные устранять конкурентные диспропорции в международной торговле, должны быть дополнительно усилены с учетом современных реалий, тенденций и практик.





"Следует начать обсуждения, направленные на выявление и последующее устранение таких искажений, включая промышленные и сельскохозяйственные субсидии, в отношении деятельности государственных и транснациональных предприятий, барьеров в доступе к технологиям и исключений из правил торговли", - говорится в предложениях РФ.



