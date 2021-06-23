











Об этом сообщает Tut.by с ссылкой на агентство Reuters.





TotalEnergies во вторник выставила заявку на покупку груза с перевалкой в балтийском порту Приморск 9-13 июля с оговоркой: «партия полностью соответствует санкциям ЕС».





Один из трейдеров сообщил агентству «Интерфакс», что сейчас на рынке очень настороженно относятся к нефти компаний Гуцериева во избежание попадания под санкции. Основным покупателем нефти компаний Гуцериева, особенно «Русснефти», является швейцарский трейдер Glencore.



