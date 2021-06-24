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Игры и приложения принесли беларусским паблишерам на $50 млн больше, чем год назад

Игры и приложения третий месяц подряд приносят паблишерам с офисом в Минске 170+ миллионов долларов выручки (данные Sensor Tower). Впрочем, майская выручка почти не отличается от апрельской. Всего за пять месяцев паблишеры увеличили выручку на 12%.

Итоги января-мая: беларусские паблишеры получили 360 миллионов долларов

Суммарная выручка разработчиков с офисами в Минске составила 851 миллион долларов. По сравнению с январем-маем прошлого года она выросла на 90+ миллионов долларов или на 12%, пишет dev.by.

Приложения и игры на iOS принесли разработчикам более полумиллиарда долларов. Это 60% от всей выручки. По сравнению с январем-маем 2020 года выручка выросла на 14,4%.

Выручка от приложений и игр на Android составила 340 миллиона долларов. Это на 8,7% больше, чем в прошлом году. В деньгах выручка увеличилась на 28 миллионов долларов.

Компании с белорусскими корнями получили за пять месяцев 363 миллиона долларов выручки. По сравнению с январем-маем прошлого года выручка выросла на 16% или на 50+ миллионов долларов.

Выручка самого зарабатывающего паблишера с минским офисом, компании Playtika, в мае оказалась на уровне апреля — 96 миллионов долларов. За пять месяцев выручка компании выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 7,4% и составила 476 миллионов долларов, следует из данных Sensor Tower. В общем объеме выручки паблишеров с офисом в Минске доля Playtika составила более 56%.

У Яндекс и Viber (также иностранные компании с офисами в Минске) выручка в разы меньше. Яндекс по итогам пяти месяцев получил 6,3 миллиона долларов —на 3% больше, чем в прошлом году. Выручка Viber по итогам пяти месяцев сократилась на 13% до 5,2 миллиона долларов, следует из данных Sensor Tower.

Топ-10 белорусских разработчиков

В рейтинге паблишеров с белорусскими корнями пока без изменений. Компания Vizor остается лидеров по выручке. В мае игры принесли ей 12 миллионов долларов, в целом за пять месяцев — 61 миллион долларов. Правда, это на 16 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году.

Любопытно, но в конце апреля минская Vizor представила хардкорный мультиплеерный PvP-экшн для «больших» платформ — Blood of Heroes. В Blood of Heroes игрок будет сражаться оружием ближнего боя один на один или «стенка на стенку» с другими пользователями. Разработчики обещают пул из шести героев с различными способностями, а также широкий ассортимент боевых стилей, оружия и приемов. Закрытый бета-тест игры стартовал 4 мая.

Выручка Belka Games (2 место в рейтинге) за пять месяцев составила 58 миллионов долларов — на 62% больше, чем в прошлом году. Компания Melsoft за пять месяцев вышла на 50 миллионов долларов выручки — в 2,4 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Мировой рынок

App Annie совместно с IDC представили свое исследование игрового рынка по результатам первого квартала, пишет app2top.ru.

Как отмечается в исследовании, за три месяца геймеры тратили в среднем 1,7 миллиарда доларов на мобильные игры в неделю. Это на 30% больше по сравнению с показателями до пандемии.

В первом квартале США и Германия стали лидерами по уровню расходов на мобильные игры в Северной Америке и Западной Европе. При этом Азиатско-Тихоокеанский регион занял первое место по этому показателю среди всех регионов — на него приходится почти половина мировых расходов на мобильные тайтлы.

По прогнозам аналитиков, к концу 2021 года выручка мирового рынка мобильных игр составит 120 миллиардов долларов — в 2,9 раз больше PC-рынка (41 млрд) и в 3,1 раза больше консольного (39 млрд).
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