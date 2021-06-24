



Новые санкции в отношении Беларуси грозят проблемами российскому бизнесу. Любая долларовая транзакция с подсанкционными компаниями грозит штрафом американского Минфина, пишет officelife.media, а использование схем по обходу санкций — уголовным преследованием.





Поэтому банки будут тормозить любые транзакции в долларах и евро российским контрагентам попавших под санкции белорусских компаний, прогнозируют эксперты.





И оптимальный путь, по которому могут пойти сегодня российские и белорусские контрагенты, — это расширение расчетов в рублях, использование альтернативных систем передачи финансовых сообщений, а также интеграция национальных платежных систем в границах Союзного государства.





Однако торговля с Россией вряд ли компенсирует все потенциальные убытки Беларуси.







