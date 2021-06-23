+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

У МТБанк новый собственник - компания Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо

МТБанк проинформировал об изменениях в структуре акционерного капитала. "Завершилась сделка по приобретению 100% акций холдинговой компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED, которой принадлежит более 99% акций ЗАО "МТБанк", - говорится в пресс-релизе, опубликованном банком во вторник.

"Покупателем выступила компания Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо, осуществляющего бизнес как в Беларуси, так и в странах Азии, Африки и Европы с приоритетами в секторах телекоммуникаций, информационных технологий и коммерческой недвижимости", - сообщается в релизе. 

"В Беларуси Ромео Абдо является одним из основателей группы компаний BNK Estate, которая построила в Минске торгово-развлекательный центр Galileo, бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower", - добавили в банке. 


Решение о приобретении контрольного пакета в ЗАО "МТБанк" было принято с учетом инвестиционной привлекательности банка и опыта инвестиций в банковский сектор партнеров по бизнесу, отметили представители "МТБанка".

Сообщается, что партнеры по бизнесу Ромео Абдо ранее принимали участие в создании в Республике Беларусь закрытого акционерного общества "Банк международной торговли и инвестиций" (ЗАО "Межторгбанк"). Впоследствии ЗАО "Межторгбанк" был приобретен консорциумом "Альфа-групп". В настоящее время партнеры бизнесмена являются совладельцами двух крупных банков Непала.

"Привлечение инвестора позволит банку выйти на новые международные рынки финансовых ресурсов, в том числе стран Ближнего Востока и Азии", - подчеркнули в "МТБанке".

Акции были приобретены у прежних бенефициарных собственников ЗАО "МТБанк" – компаний Энерго-Оил и Белнефтегаз, которые владели банком с 2015 года. 
 
Состоявшаяся продажа ЗАО "МТБанк" стала результатом проводимой более года работы по поиску потенциального инвестора с целью оптимизации инвестиционного портфеля компаний.

Прежним владельцем МТБанка был бизнесмен Алексей Олексин. Он в числе белорусских физических лиц, в отношении которых Евросоюз 21 июня решил ввести персональные санкции из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси.

МТБанк действует с марта 1994 года и относится к группе средних белорусских банков, специализируется на обслуживании физлиц, малого и среднего бизнеса. По размеру активов занимает 10-е место среди 24 действующих белорусских банков.
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]