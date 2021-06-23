"Покупателем выступила компания Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо, осуществляющего бизнес как в Беларуси, так и в странах Азии, Африки и Европы с приоритетами в секторах телекоммуникаций, информационных технологий и коммерческой недвижимости", - сообщается в релизе.





"В Беларуси Ромео Абдо является одним из основателей группы компаний BNK Estate, которая построила в Минске торгово-развлекательный центр Galileo, бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower", - добавили в банке.









Решение о приобретении контрольного пакета в ЗАО "МТБанк" было принято с учетом инвестиционной привлекательности банка и опыта инвестиций в банковский сектор партнеров по бизнесу, отметили представители "МТБанка".





Сообщается, что партнеры по бизнесу Ромео Абдо ранее принимали участие в создании в Республике Беларусь закрытого акционерного общества "Банк международной торговли и инвестиций" (ЗАО "Межторгбанк"). Впоследствии ЗАО "Межторгбанк" был приобретен консорциумом "Альфа-групп". В настоящее время партнеры бизнесмена являются совладельцами двух крупных банков Непала.





"Привлечение инвестора позволит банку выйти на новые международные рынки финансовых ресурсов, в том числе стран Ближнего Востока и Азии", - подчеркнули в "МТБанке".





Акции были приобретены у прежних бенефициарных собственников ЗАО "МТБанк" – компаний Энерго-Оил и Белнефтегаз, которые владели банком с 2015 года.

Состоявшаяся продажа ЗАО "МТБанк" стала результатом проводимой более года работы по поиску потенциального инвестора с целью оптимизации инвестиционного портфеля компаний.





Прежним владельцем МТБанка был бизнесмен Алексей Олексин. Он в числе белорусских физических лиц, в отношении которых Евросоюз 21 июня решил ввести персональные санкции из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси.





МТБанк действует с марта 1994 года и относится к группе средних белорусских банков, специализируется на обслуживании физлиц, малого и среднего бизнеса. По размеру активов занимает 10-е место среди 24 действующих белорусских банков.



