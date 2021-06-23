Основатели онлайн-гипермаркета 21vek.by пока не освобождены
Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев задержаны 22 июня, их статус на данный момент подлинно неизвестен, сведений о вменяемых обвинениях нет.
22 июня в офисе онлайн-гипермаркета 21vek.by были сотрудники КГБ. Прошел обыск, изъяты документы. Сервисы компании работают в штатном режиме. отмечают в компании.
Вчера около 12:30 дня в офис крупнейшего онлайн-гипермаркета 21vek.by пришли сотрудники Комитета государственной безопасности. Было предъявлено постановление на обыск. На время обыска сотрудники головного офиса на пр. Победителей, 100 — всего около 250 человек — оказались без доступа к средствам связи и не имели возможность оперативно предоставлять достоверную информацию о сложившейся ситуации.
Обыск продлился до 19:45, были изъяты документы. Руководство компании сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые данные.
20:48 23/06/2021
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