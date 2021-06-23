Миллионеров стало больше. Кто заработал в пандемию

В пандемию люди не только страдали от ограничений и карантинов, но и богатели. По данным исследования Credit Suisse, в то время как многие бедняки стали еще беднее, количество долларовых миллионеров на планете достигло 56,1 миллиона

Примерно 1% взрослых людей по всему миру в 2020 году стали миллионерами впервые в жизни. Росту их благосостояния помогло восстановление финансовых рынков, а также стремительный рост цен на недвижимость, пишет Корреспондент.

Как так получилось?

Как признают эксперты, наращивание активов оказалось в полном отрыве от экономических невзгод, которые принесла с собой пандемия. По словам одного из авторов доклада Global Wealth Report, экономиста Энтони Шоррокса, пандемия нанесла резкий кратковременный удар по мировым рынкам, однако уже к концу июня 2020 года этот эффект был в значительной мере обращен вспять.





"Глобальное благосостояние не только выстояло перед лицом подобных потрясений, но на самом деле быстрыми темпами выросло во второй половине года", - добавил эксперт.





Согласно отчету, мировые богатства за прошлый год выросли в целом на 7,4%. Однако распределение этого было весьма неравномерным, и, как признает эксперт, в категории людей с более низкими доходами, у которых финансовые активы играют меньшую роль, рост благосостояния приостановился, а во многих случаях двинулся в обратную сторону.

Фармацевты

Быстрее всех в пандемию богатели фармацевтические компании, что неудивительно. Американский журнал Forbes включил глав фармацевтических компаний BioNTech и Moderna в список 50 новых миллиардеров, которые заработали состояние в сфере здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.





Состояние глав многих фармацевтических компаний и инвесторов, ориентирующихся на вложения в области здравоохранения, значительно выросло в последние месяцы. В первую очередь это касается разработки вакцин, препаратов и медицинского оборудования.





Наиболее видными новичками списка миллиардеров стали ученые, которые стоят за двумя наиболее успешными вакцинами от коронавируса — одна из них разработана американской компанией Pfizer и германской биотехнологической компанией BioNTech, а другая — базирующейся в штате Массачусетс компанией Moderna.





Например, по данным Forbes, состояние генерального директора и сооснователя BioNTech, немца турецкого происхождения Угура Шахина оценивается в 4,2 млрд долларов. Глава компании Moderna француз Стефан Бансель владеет капиталом в 4,1 млрд долларов. Американские инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер, вложившие в развитие Moderna 5 млн долларов и 1,5 млн долларов в 2010 году, сейчас имеют 2 млрд долларов и 1,5 млрд долларов соответственно.





Онлайн-развлечения





В карантине люди стали все чаще смотреть в интернете фильмы и сериалы. Эта тенденция наблюдалась и до пандемии, но в условиях карантина она стала еще более очевидной.





За последние два года количество подписчиков Netflix увеличилось на 47%. Не удивительно, что люди все чаще пользуются Netflix в эти времена, когда практически всем приходится сидеть дома.





В Италии и Испании, например, число новых подписчиков Netflix возросло на 57% и 34% во время локдауна.



