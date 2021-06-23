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Попытка уйти от санкций? Олексин продал МТБанк "своему" бизнесмену

Семья Олексина продала компанию, владеющую «МТБанком». Ее купил собственник Galileo

Попытка уйти от санкций? Олексин продал МТБанк "своему" бизнесмену
Сегодня стало известно о продаже 100% акций компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED. Именно она владеет 99% акциями «МТбанка», пишет Оnliner.by
     
Покупатель — toneva Limited бизнесмена Ромео Абдо. Именно он купил у «Энерго Оил» и «Белнефтегаз» доли этой компании. 

Напомним, обеими компаниями до недавнего времени владел бизнесмен Алексей Олексин, но впоследствии он передал свои доли сыновьям. Этими компаниями владели жена и дети Олексина. 

Новым владельцем банка стала Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо. Которому принадлежат торгово-развлекательный центр Galileo, бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower.

«Решение о приобретении контрольного пакета в ЗАО „МТБанк“ было принято с учетом инвестиционной привлекательности банка и опыта инвестиций в банковский сектор партнеров по бизнесу, — рассказали в банке. — Партнеры по бизнесу Ромео Абдо ранее принимали участие в создании в Республике Беларусь закрытого акционерного общества „Банк международной торговли и инвестиций“ (ЗАО „Межторгбанк“). Впоследствии ЗАО „Межторгбанк“ было приобретено консорциумом „Альфа-групп“. В настоящее время партнеры бизнесмена являются совладельцами двух крупных банков Непала».

«Привлечение инвестора позволит банку выйти на новые международные рынки финансовых ресурсов, в том числе стран Ближнего Востока и Азии, — говорится в пресс-релизе. — Акции были приобретены у прежних бенефициарных собственников ЗАО „МТБанк“ — компаний „Энерго-Оил“ и „Белнефтегаз“, которые владели банком с 2015 года. 

Несмотря на непрофильность банковского бизнеса в инвестиционном портфеле и готовность к потенциальной продаже банка, предыдущие собственники рассматривали финансовый институт как приоритетное бизнес-направление».
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