Сегодня стало известно о продаже 100% акций компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED. Именно она владеет 99% акциями «МТбанка», пишет Оnliner.by

Покупатель — toneva Limited бизнесмена Ромео Абдо. Именно он купил у «Энерго Оил» и «Белнефтегаз» доли этой компании.





Напомним, обеими компаниями до недавнего времени владел бизнесмен Алексей Олексин, но впоследствии он передал свои доли сыновьям. Этими компаниями владели жена и дети Олексина.





Новым владельцем банка стала Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо. Которому принадлежат торгово-развлекательный центр Galileo, бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower.





«Решение о приобретении контрольного пакета в ЗАО „МТБанк“ было принято с учетом инвестиционной привлекательности банка и опыта инвестиций в банковский сектор партнеров по бизнесу, — рассказали в банке. — Партнеры по бизнесу Ромео Абдо ранее принимали участие в создании в Республике Беларусь закрытого акционерного общества „Банк международной торговли и инвестиций“ (ЗАО „Межторгбанк“). Впоследствии ЗАО „Межторгбанк“ было приобретено консорциумом „Альфа-групп“. В настоящее время партнеры бизнесмена являются совладельцами двух крупных банков Непала».





«Привлечение инвестора позволит банку выйти на новые международные рынки финансовых ресурсов, в том числе стран Ближнего Востока и Азии, — говорится в пресс-релизе. — Акции были приобретены у прежних бенефициарных собственников ЗАО „МТБанк“ — компаний „Энерго-Оил“ и „Белнефтегаз“, которые владели банком с 2015 года.





Несмотря на непрофильность банковского бизнеса в инвестиционном портфеле и готовность к потенциальной продаже банка, предыдущие собственники рассматривали финансовый институт как приоритетное бизнес-направление».







