Microsoft стала второй в мире компанией со стоимостью $2 триллиона

Акции Microsoft выросли на 1,2% на Нью-Йоркской бирже, благодаря чему ее рыночная стоимость превысила 2 триллиона долларов, сейчас среди публичных компаний такую капитализацию имеет лишь Apple, сообщает Bloomberg.





Впоследствии на закрытии торгов стоимость акций компании уменьшилась до 265,51 доллара, таким образом капитализация осталась на уровне 1,976 триллиона долларов.





В этом году компания "выросла" на 19% с показателями лучше чем у Apple и Amazon. Причина – инвесторы рассчитывают на долгосрочное развитие машинного обучения и облачных систем.





Кроме того, третий квартал маркетингового года компания завершила с результатом сверх ожиданий экспертов. Именно подразделение облачных вычислений принесло Microsoft 33,8% доходов компании в 2020 году, с приростом выручки в 24% от 2019 года.





Несмотря на то, что Microsoft понадобилось 33 года от выхода на IPO, чтобы достичь рыночной стоимости в 1 трлн долларов в 2019 году, до следующего триллиона компания пришла только через два года.





Среди причин, в частности, называют рост популярности технологий на фоне пандемии Covid-19.





Apple вошла в историю Уолл-стрит в прошлом году, когда достигла 2 триллионов долларов капитализации. Кроме нее такую отметку преодолела в 2019 году нефтяная компания Saudi Aramco, но впоследствии она вернулась к стоимости в 1,9 трлн долларов.