Ярославу Романчуку. Насколько велики возможные потери для предприятий и каковым будет «удар по карману» белорусов? Эти вопросы Myfin.by задал руководителю научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительному директору аналитического центра «Стратегия»





Что произошло?

21 июня Евросоюз опубликовал список из 78 человек и 8 компаний, которые включены в четвертый пакет санкций против властей Беларуси. Активы компаний и физлиц из списка заморожены, запрещены въезд в ЕС и финансирование компаний, которыми владеют люди из списка.





Согласованные 27 странами санкции затронули несколько сфер, в том числе нефтегазовую, логистическую, машиностроительную, транспортную. В список попали компании «Сохра», «Бремино Групп», «Глобалкастом Менеджмент», БелАЗ, МАЗ, Logex, «Новая нефтяная компания».





Из 78 человек в санкционном списке физлиц большинство – чиновники, госслужащие, судьи и другие люди, связанные с госуправлением. Тем не менее, в списке значатся и бизнесмены: Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Александр Зайцев, Лилия Лукашенко, Александр Шатров, Сергей Тетерин, Валерий Иванкович.





Также ЕС готовит новый пакет отраслевых санкций: под них попадают семь отраслей белорусской экономики, включая торговлю калийными удобрениями.





Ранее очередной пакет санкций ввели США, которые также намерены расширять их действие.





Насколько меры, предпринятые ЕС и США, отразятся на работе компаний, попавших в санкционные списки, и на доходах белорусов в целом, – мнение Ярослава Романчука.





Потери будут серьезны, но не катастрофичны

– Санкции будут болезненными для людей, которые использовали административный ресурс для того, чтобы обогащаться. Пострадают и компании из санкционного списка, но это не обвал экономики, который мог бы заставить белорусские власти пойти на уступки по политическим и гуманитарным требованиям.





Даже все вместе (включая ранее введенные санкции в отношении «Белавиа») эти санкции, как сказал министр экономики, дадут потери в размере 3% ВВП. Я считаю, что это будет 5%, особенно если к ним присоединится Украина. Это будет болезненно, но Лукашенко принял позицию «против нас объявлена война». А на войне неизбежны потери, в этом случае экономические.





Важно понимать, что в этой «войне» Лукашенко помогает Россия, в виде кредитора и инвестора.





С точки зрения предприятий все выглядит так: из-за санкций обнулятся многие контракты, не будет «оборотки», кредиты станет выплачивать невозможно или очень сложно, в итоге будут расти требования к бюджету Беларуси.





Который увеличит требования к РФ, которая будет давать деньги под залог, либо опять будет обуславливать выдачу кредитов какими-то требованиями.





Банки столкнутся с массовым необслуживанием кредитов, и вынуждены будут докапитализироваться. И делать это скорее всего будут российские банки, которые заберут хороших клиентов и через такого рода финансирование увеличат зависимость белорусских предприятий от российских банков.





Конечно же возможно предоставление помощи по авиации, по транзиту для предприятий, которые в первую очередь завязаны на российский рынок.





Кошельки похудеют на 25%

Как санкции отразятся на кошельках белорусов?





– Последствия очевидны – сокращение заработных плат, пенсий, рост расходов – всего этого стоит ожидать в Беларуси. Как и того, что возможно будет введен условный «налог на войну против Запада», – то есть полноценная экономика военного времени.





Потери для кошельков белорусов будут внушительными - минимум 25% при далеко не самом жестком сценарии первого полугодия после введения секторальных санкций.





Если их не будет, то сокращение доходов будет менее болезненным, но я не вижу возможности финансировать белорусскую экономику без инфляционного и девальвационного налогов.





К тому же мы не знаем, сколько Россия готова дать денег, – пока что это уравнение с большим количеством неизвестных. Но то, что белорусам надо подготовиться к безусловному падению уровня жизни и сокращению доходов, росту издержек, – в этом нет никаких сомнений.