Кредиты для населения резко подорожали

Подъем ставок по краткосрочным кредитам происходит, по-видимому, в связи с увеличением ставки рефинансирования Национального банка РБ с 21 апреля до 8,5% годовых 7,75%.





Правда, средняя ставка по новым кредитам населению на срок свыше года, номинированным в белорусских рублях, в мае выросла не так значительно: до 11,47% с 11,37% годовых в апреле.





Но это объясняется значительным ростом, который имел место в апреле, по-видимому, вследствие возобновления в отдельных банках кредитования недвижимости на рыночных условиях.





Ставка по новым краткосрочным рублевым депозитам физических лиц в мае увеличилась по сравнению с апрелем незначительно: до 16,24% с 16,07%. Но это произошло после их снижения в апреле.





Аналогичная ставка по долгосрочным рублевым вкладам в мае выросла до 15,3% с 14,82% годовых в апреле, когда она также увеличилась. Таким образом, коммерческие банки начинают проявлять все большую заинтересованность в привлечении долгосрочных рублевых ресурсов.





А с рублевыми депозитами юридических лиц ситуация противоположная: проценты растут по их краткосрочным вкладам. А именно, средняя ставка по новым депозитам предприятий в белорусских рублях на срок до 1 года в мае подскочила до 10,75% годовых с 9,6% в апреле. В то же время, по долгосрочным вкладам аналогичная ставка снизилась до 11,68% годовых с 12,25% в апреле.





Уменьшать проценты по долгосрочным рублевым кредитам предприятиям банки не стали. Средняя ставка по новым кредитам на срок свыше года поднялась до 12,47% с 12,34%. Аналогичная ставка по таким кредитам на срок до 1 года выросла до 11,8% годовых с 11,53% в апреле.





Подорожали и валютные кредиты, которые в Беларуси предоставляются только юридическим лицам. Средняя ставка по новым кредитам на срок до 1 года подскочила в мае до 7,02% годовых с 6,3% в апреле. В то же время, средняя ставка по новым кредитам в валюте на срок свыше года увеличилась не так значительно: до 6,26% годовых с 6,25%.





Проценты по краткосрочным валютным депозитам физических лиц в мае увеличились по сравнению с апрелем, но рост оказался незначительным, и может быть следствием случайных факторов.





Так, средняя ставка по новым депозитам в иностранной валюте на срок до года поднялась до 1,1% с 1,09% в апреле. Аналогичная ставка по новым вкладам на срок свыше года уменьшилась до 2,24% с 2,4%. Проценты по данным депозитам находятся примерно на уровне начала года, и это несмотря на существенный отток валютных средств населения из банков.





К валютным средствам предприятий банки проявляют больший интерес. Так, средняя ставка по новым вкладам юридических лиц на срок свыше 1 года в мае выросла до 1,42% годовых с 1,19% в апреле.





Ставка по краткосрочным вкладам, правда, сократилась до 1,36% с 1,45%. При этом данные параметры в мае оказались намного выше, чем в начале текущего года.





Более того, в мае выросла и ставка до востребования по валютным вкладам юридических лиц: до 0,2% годовых с 0,19% в апреле. А с начала текущего года данная ставка увеличилась в 4 раза.





Для сравнения можно отметить, что аналогичная ставка по валютным депозитам до востребования физических лиц в текущем году практически не меняется, удерживаясь на уровне 0,1%.