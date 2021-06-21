+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

МАРТ призвал бизнес не повышать цены на пиломатериалы — на подорожавшую древесину жалуются белорусы

Вслед за Федерацией профсоюзов Беларуси к теме заметно подорожавших пиломатериалов и древесины вернулись в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.


 В ведомстве даже призвали торговцев и торговые сети быть «социально ответственными» и не завышать цены на эти стройматериалы, передает «Вечерний Гродно».

А что произошло?

Напомним, на факты значительно поднявшейся в цене древесины обычные белорусы обратили внимание еще в апреле. В первой половине июня после массовых жалоб покупателей на выросшие ценники под стройматериалами свою проверку провела ФПБ. Мониторинг показал — в некоторых магазинах почти на 90 % увеличились цены на хвойные пиломатериалы, на 20 % — на цемент, более чем на 85 % – на плиты ОSB. Значительно подорожали изделия из металла. Кроме того, примерно на 50 % выросла стоимость фанеры, МДФ, дров и других изделий из дерева.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]