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ЕАБР допускает повышение ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси до 9-10%

Евразийский банк развития (ЕАБР) не исключает, что Национальный банк Беларуси (НББ) до конца текущего года может повысить ставку рефинансирования с 8,5% до 9-10% на фоне ускорения инфляции и активного повышения ключевой ставки Банка России, сообщил "Интерфаксу" главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров.



"В базовом сценарии мы предполагаем, что Национальный банк Беларуси сохранит действующие ограничения на операции регулирования ликвидности банков и продолжит увеличивать расчетные величины стандартного риска (РВСР, действуют в отношении процентных ставок - ИФ). Однако в условиях нахождения инфляции вблизи 9%, повышенных рисков давления на курс белорусского рубля и активного повышения ключевой ставки Банка России не исключаем повышение ставки рефинансирования на 0,5-1,5 п.п. - до 9-10%", - прокомментировал Винокуров "Интерфаксу" возможную реакцию регулятора на ускорение инфляции в Беларуси.

Он напомнил, что в мае годовая инфляция в Беларуси достигла 9,4%, что является максимальным значением с января 2017 года. Кроме того, эксперт отметил повышенные инфляционные ожидания у белорусских предприятий. Так, по опубликованным в мае данным НББ более 80% опрошенных компаний в течение ближайших трех месяцев ожидали, как минимум, сохранения интенсивности роста цен. В период с августа 2017 года по июль 2020 года, когда годовая инфляция колебалась на уровне около 5%, доля таких предприятий составляла 65%. "В условиях высокой неопределенности, инфляционные ожидания, скорее всего, останутся повышенными и продолжат оказывать давление на потребительские цены. В результате годовая инфляция в Беларуси с высокой вероятностью будет превышать 9% на протяжении большей части года и несколько замедлится к декабрю", - считает Винокуров.

Он также отметил, что согласно базовому прогнозу ЕАБР, замедлению инфляции к концу года соответствует сохранение текущей жесткости денежно-кредитной политики в Беларуси. Эксперт напомнил, что с августа прошлого года НББ скорректировал операционный подход к проведению денежно-кредитной политики и существенно ограничил объемы операций по регулированию ликвидности банков.

При этом, по его мнению, в текущих условиях "управление процентными ставками по кредитам стало осуществляться в большей степени через изменение РВСР, а не ставки рефинансирования". "С февраля по июнь 2021 года РВСР по рыночным кредитам организациям повышена почти на 2 п.п., а населению - более чем на 4,5 п.п. Это уже начало отражаться на стоимости банковского кредитования", - констатировал эксперт.

Как сообщалось, 11 июня представитель НББ не исключил, что регулятор может принять решение об ужесточении монетарной политики в случае дальнейшего ускорения инфляции.

"Будут взвешиваться (при принятии решения - ИФ) все риски - инфляционные и риски для роста (экономики - ИФ). Это будет взвешенное, компромиссное решение. Оно не будет простым. Но если будут риски того, что инфляция в среднесрочном периоде сможет выйти за пределы нашего целевого ориентира (5% - ИФ), естественно, монетарная политика будет ужесточена, чтобы не было давления на валютный рынок", - заявляла начальник управления исследований и стратегического развития НББ Наталья Мирончик.

В Беларуси с осени прошлого года на фоне внутриполитического кризиса, влияния пандемии COVID-19 и роста мировых цен на продовольствие фиксируется рост инфляции. По итогам прошлого года в стране сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%. В 2019 году инфляция в республике составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%. В 2018 году потребительские цены в Беларуси выросли на 5,6%, в 2017 году - на 4,6%, в 2016 году - на 11,8%.

В мае 2021 года годовая инфляция подскочила до 9,4% с 8,6% в апреле и 8,5% в марте. В феврале годовая инфляция ускорялась до 8,7% с 7,7% в январе.

С 21 апреля 2021 НББ повысил ставку рефинансирования с 7,75% до 8,5% годовых. С осени прошлого года в Беларуси действует мораторий на предоставление ликвидности в рамках постоянно доступных инструментов поддержки.
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