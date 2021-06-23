Беларусь стала 42-й в рейтинге стран-производителей стали

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Годом ранее, пишет Office Life, наша страна занимала 41-е место в рейтинге с показателем 2,6 млн тонн.









Ближайшие соседи Беларуси в рейтинге — это ОАЭ, выплавившие 2,7 млн тонн стали (41-е место), и Португалия — 2,2 млн тонн (43-е).





Лидерами рейтинга неизменно являются Китай (1,064, млрд тонн), Индия (100 млн тонн) и Япония (83,2 млн тонн).





В аутсайдерах, на 50-м месте, значится Кувейт, выплавивший 1,3 млн тонн стали в 2020 году.





Генеральный директор Worldsteel Эдвин Бассон отмечает, что, несмотря на влияние пандемии, мировой сталелитейной промышленности повезло завершить 2020 год с незначительным сокращением спроса на сталь.









Использование стали в Китае расширилось, в то время как в остальном мире оно сократилось. Мы с нетерпением ожидаем нормализации спроса в 2021 году благодаря устойчивому прогрессу в области вакцин и изменению поведения в глобальном обществе.

По данным Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), в мае текущего года производство стали в мире выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 174,4 млн тонн. В январе — мае выпуск стали увеличился на 14,5%, до 837,5 млн тонн.















