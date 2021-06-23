



Он отметил, что применять санкции к глобальному игроку, обеспечивающему 21% мирового потребления калийных удобрений, — «это очень смелый шаг».





Последствия также будут глобальными, они затронут весь мир, каждого человека.

Удовицкий предположил, что со временем все вдруг обнаружат, что продукты подорожали — «сначала на 20−30%, а через какое-то время — и в 2−3 раза». По его словам, это санкции против кошельков каждого, и никто в стороне не останется.





Владелец терминала сделал акцент на возможном запрете транзита через Литву. Он отметил, что в таком случае для «Беларуськалия» возможны два сценария.





Первый: экспорт белорусских калийных удобрений прекращается не только через Литву, он прекращается полностью, по любому направлению. В итоге 16 тыс. работников «Беларуськалия», а с членами семей — около 60 тыс. жителей Солигорска останутся без средств к существованию, потеряв работу. Специалист уточнил, что это все же самый пессимистический сценарий.





Куда более вероятно, по его мнению, совсем другое развитие событий.





Так или иначе договорившись с российскими партнерами, "Беларуськалий" начнет экспорт через терминалы Усть-Луги и Санкт-Петербурга. Логистически это сложнее, чем экспортировать продукт через Клайпеду, но вполне возможно. Тем более если учесть, что за последний месяц спотовые цены на калийные удобрения выросли на $150–200 и продолжают расти. Пожертвовать $20–30, заплатив за доставку в российские порты, — небольшая потеря.

При этом Удовицкий не исключает, что «Беларуськалию» придется пойти на многие компромиссы со своим российским партнером-конкурентом «Уралкалием».





Возможно, через какое-то время мы узнаем, что эти два предприятия объединились в одно. Это весьма вероятное будущее, тогда новый мегапроизводитель будет контролировать около 40% мирового рынка, то есть станет почти мировым монополистом.





Подытожил Удовицкий свое сообщение выводом, что при любом сценарии проигрывает только Литва, так как, если «белорусский калий уйдет в российские порты, он уйдет навсегда».





Ранее литовские аналитики пришли к выводу, что в случае остановки экспорта калийных удобрений через Клайпеду порт потеряет около 17% всех сборов, а Литовские железные дороги — более 16% товаропотоков.