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Владелец терминала в Клайпеде допустил объединение "Беларуськалия" и "Уралкалия" на фоне санкций ЕС

Владелец терминала Biriu kroviniu terminalas (BKT) в Клайпеде Игорь Удовицкий высказался на своей странице в Facebook о возможных санкциях Евросоюза против белорусского калия. По его мнению, в случае подобных ограничений больше всего пострадает Литва.


Он отметил, что применять санкции к глобальному игроку, обеспечивающему 21% мирового потребления калийных удобрений, — «это очень смелый шаг».

Последствия также будут глобальными, они затронут весь мир, каждого человека.
Удовицкий предположил, что со временем все вдруг обнаружат, что продукты подорожали — «сначала на 20−30%, а через какое-то время — и в 2−3 раза». По его словам, это санкции против кошельков каждого, и никто в стороне не останется.

Владелец терминала сделал акцент на возможном запрете транзита через Литву. Он отметил, что в таком случае для «Беларуськалия» возможны два сценария.

Первый: экспорт белорусских калийных удобрений прекращается не только через Литву, он прекращается полностью, по любому направлению. В итоге 16 тыс. работников «Беларуськалия», а с членами семей — около 60 тыс. жителей Солигорска останутся без средств к существованию, потеряв работу. Специалист уточнил, что это все же самый пессимистический сценарий.

Куда более вероятно, по его мнению, совсем другое развитие событий.

Так или иначе договорившись с российскими партнерами, "Беларуськалий" начнет экспорт через терминалы Усть-Луги и Санкт-Петербурга. Логистически это сложнее, чем экспортировать продукт через Клайпеду, но вполне возможно. Тем более если учесть, что за последний месяц спотовые цены на калийные удобрения выросли на $150–200 и продолжают расти. Пожертвовать $20–30, заплатив за доставку в российские порты, — небольшая потеря.
При этом Удовицкий не исключает, что «Беларуськалию» придется пойти на многие компромиссы со своим российским партнером-конкурентом «Уралкалием».

Возможно, через какое-то время мы узнаем, что эти два предприятия объединились в одно. Это весьма вероятное будущее, тогда новый мегапроизводитель будет контролировать около 40% мирового рынка, то есть станет почти мировым монополистом.

Подытожил Удовицкий свое сообщение выводом, что при любом сценарии проигрывает только Литва, так как, если «белорусский калий уйдет в российские порты, он уйдет навсегда».

Ранее литовские аналитики пришли к выводу, что в случае остановки экспорта калийных удобрений через Клайпеду порт потеряет около 17% всех сборов, а Литовские железные дороги — более 16% товаропотоков.
Officelife.media
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